La diretta live di Inghilterra-USA, match valevole per la seconda giornata del girone B dei Mondiali di Qatar 2022. Esordio perfetto per la formazione di Southgate, che ha superato con un netto 6-2 l’Iran in quello che è stato il miglior risultato in assoluto in apertura di un Mondiale. Ma occhio agli Stati Uniti, reduci dall’1-1 con il Galles. Appuntamento all’Al Bayt Stadium alle ore 20.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

Inghilterra-USA 0-0

77′- Girandola di cambi per entrambe le formazioni

62′- Ancora Pulisic: lascia partire una sassata che viene bloccata dall’intervento di un difensore avversario

57′- Pulisic tenta la conclusione, palla deviata in angolo

53′- Weah resta a terra, intervenuto lo staff medico

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

46′- Gran tiro di Mount dalla distanza, para Turner

45′- Un minuto di recupero

33′- Pulisic spara un missile ma colpisce solo la traversa. Il portiere para con lo sguardo.

25′- McKennie sbaglia un’occasione clamorosa, un rigore in movimento: si resta sullo 0-0

16′- Wright ci prova di testa, pallone fuori di poco alla sinistra di Pickford

11′- Ci prova anche Mount dalla lunga distanza, pallone alto sopra la traversa

9′- Grandissima occasione per l’Inghilterra con Kane, è Zimmerman a salvare tutto con una grande deviazione in angolo

1′- Inizia il match

ORE 19:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Inghilterra-USA. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.