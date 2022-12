Giappone-Spagna 2-1, il chiarimento della FIFA: il secondo gol dei giapponesi è regolare

E’ arrivato il chiarimento della FIFA sul secondo gol del Giappone nel match contro la Spagna. Il video pubblicato su Twitter mostra come il pallone non sia completamente out, e che quindi la rete è regolare. Grazie a questo gol e alla vittoria i giapponesi hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale come primi nel girone.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.

The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q

