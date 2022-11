Francia, Wenger elogia Giroud: “Bisogna inginocchiarsi davanti alla sua carriera”

Arsene Wenger ha speso parole al miele per Olivier Giroud, attaccante del Milan e della Francia nonché grande protagonista ai Mondiali di Qatar 2022. “Davanti ad una carriera come la sua bisogna solamente inginocchiarsi. Nessuno gli ha regalato niente fin dall’inizio” ha dichiarato l’ex allenatore dell’Arsenal alla TF1. Giroud è stato decisivo nella vittoria dei Bleus all’esordio in Qatar – contro l’Australia – grazie a una doppietta.