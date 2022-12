Francia-Marocco, gol di Kolo Muani per il 2-0. Altra magia di Mbappè (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 55

Il video del gol di Kolo Muani per il 2-0 in Francia-Marocco, semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Altra grande magia di Kylian Mbappè, che con una serie di dribbling nello stretto arriva alla conclusione: il pallone viene deviato e arriva sui piedi del neo-entrato Kolo Muani, che letteralmente al primo pallone toccato mette in rete da due passi per il raddoppio che con ogni probabilità spalanca alla Francia le porte della seconda finale Mondiale consecutiva.

IL VIDEO