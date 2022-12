Francia, la Fifa respinge il ricorso: confermata la sconfitta contro la Tunisia

Respinto il ricorso della Francia alla Fifa, in seguito al gol del pareggio contro la Tunisia, messo a segno da Griezmann al 97esimo. “La Commissione disciplinare della Fifa ha respinto il ricorso presentato dalla Fff, la Federcalcio francese, per quanto riguarda la partita Tunisia”. L’arbitro Matthew Conger, aveva in un primo tempo convalidato il gol dell’attaccante e fischiato la fine della gara. Poi successivamente è stato richiamato dal Var e ha deciso di annullare il gol. Il direttore di gara ha poi fatto giocare un altro minuto prima di fischiare definitivamente la fine della partita. “Sul cross, ero in fuorigioco. Ho detto all’arbitro che non avevo intenzione di giocare sul cross ma che dopo che il difensore manca il suo intervento ero tornato in gioco”, spiegò Griezmann al termine della partita. “Gli arbitri fanno delle scelte, bisogna accettarle. Siamo stati abbastanza tranquilli perché eravamo già qualificati, non ci siamo arrabbiati più di tanto. Ma non ho capito per nulla la decisione”.