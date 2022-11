Le formazioni ufficiali di Tunisia-Australia, match valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Partita decisiva all’Al Janoub Stadium per il futuro delle due formazioni del Gruppo D, entrambe a caccia di una vittoria per sperare in una qualificazione agli ottavi di finale. Calcio d’inizio alle ore 11. Di seguito le scelte dei due ct.

FORMAZIONI UFFICIALI