Fifa: vietata anche la fascia contro l’Islamofobia al Mondiale in Qatar

In Qatar è stata vietata oltre alla fascia con l’omofobia, anche quella contro l’Islamofobia: a rivelarlo Sky News. “Prima dell’inizio del torneo, il Qatar, e alcune delle altre squadre a maggioranza musulmana, erano in trattative avanzate per fare in modo che i giocatori potessero indossare fasce al braccio per sensibilizzare sul crescente fenomeno dell’islamofobia. Quando la proposta della fascia da braccio è stata finalmente discussa con la Fifa, è stato detto che violava le regole della Fifa e che non sarebbe stata consentita“. Dopo tali dichiarazioni le squadre avrebbero accettato la decisione, rimanendo deluse dal fatto che una questione importante come questa, che ha un impatto negativo sui milioni di musulmani in tutto il mondo, non sia stata data una piattaforma durante la prima Coppa del Mondo ospitata in una regione a maggioranza musulmana. La Fifa, rivela Sky News, “ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna proposta”.