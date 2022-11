Diffidati Olanda-Qatar, olandesi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Olanda-Qatar: ecco gli olandesi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Eliminati i padroni di casa, un punto basta invece agli orange per approdare alla fase a eliminazione diretta. Occhio in casa Paesi Bassi alla fedina dei diffidati, perché Van Gaal potrebbe perdere un suo titolare: Matthijs De Ligt, infatti, è stato ammonito una volta in queste prime due partite e risulta nell’elenco dei diffidati a rischio squalifica.