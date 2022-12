Croazia, Livakovic: “Siamo dei guerrieri, vediamo dove arriveremo”

Dominik Livakovic, portiere della Croazia, dopo la vittoria ai rigori sul Brasile, ha parlato in conferenza stampa: “Siamo cresciuti come guerrieri, non risparmiamo mai i nostri sforzi, questa è la ricetta del successo. Siamo combattenti, diamo tutto quello che abbiamo”. Il protagonista assoluto di questi quarti di finale ha poi continuato: “Ringrazio i tifosi croati presenti stasera, ci hanno sostenuto per tutta la partita. Adesso prendiamo partita per partita, vedremo fino a che punto ci porterà”.