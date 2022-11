Camerun, Song: “Onana? Gli ho chiesto di aspettare. Deve imparare a rispettare le regole”

Il Ct del Camerun, Song, ha parlato in conferenza stampa dopo il match pareggiato contro la Serbia. Il tecnico ha dedicato anche qualche parola alla vicenda inerente ad Andrea Onana, portiere camerunese. “Ovviamente la posizione del portiere è importante e lui è un giocatore importante, ma siamo in un torneo difficile e so cosa devo fare e questo è garantire che la squadra abbia la precedenza su individui. Ci vogliono rispetto e disciplina. Per ora gli ho chiesto di aspettare, per vedere se resta con noi. Gli ho chiesto di rispettare le regole e magari rientrare in squadra”.