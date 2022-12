Il Brasile eliminato ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 scatena subito i commenti della stampa brasiliana, che accoglie come una autentica tragedia la sconfitta ai rigori degli uomini di Tite contro la Croazia. “Il sogno del sesto titolo è per il 2026” titola O Globo, che poi entra nel dettaglio della partita attraverso i commenti dei propri editorialisti. “Servirà tempo per capire quanto accaduto nel secondo tempo supplementare – si legge – Questa talentuosa generazione e questo staff tecnico meritavano un risultato diverso, ma il calcio sa essere implacabile.”