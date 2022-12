L’eliminazione del Brasile ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 è la grande notizia del venerdì pomeriggio, con i verdeoro che sono stati sconfitti ai rigori dalla Croazia. Il dato statistico è davvero incredibile: per il quinto Mondiale di fila infatti la Selecao è stata sconfitta da una nazionale europea. Passano gli anni e cambiano le generazioni di giocatori, ma rimane una sorta di maledizione verso il Vecchio Continente.

Tutto è iniziato nel 2006, quando i verdeoro campioni in carica uscirono ai quarti di finale per mano della Francia. Poi nel 2010 l’onore è toccato all’Olanda, sempre a livello di quarti di finale. Indimenticabile la semifinale del Mondiale 2014, quando il Brasile padrone di casa subì l’umiliazione del 7-1 contro la Germania. Infine nel 2018 nuova eliminazione ai quarti di finale, stavolta contro il Belgio. Insomma, quarti di finale ed Europa: una combinazione che sembra davvero insormontabile per la Selecao.