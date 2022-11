Belgio, Martinez: “Lukaku ci sarà contro il Marocco ma non partirà titolare”

“Lukaku ci sarà contro il Marocco ma non partirà titolare. Si sta allenando bene ma dobbiamo vedere come si comporta il suo fisico. Oggi si è allenato molto molto bene”. Così il ct del Belgio, Roberto Martínez, è intervenuto riguardo alle condizioni dell’attaccate dell’Inter. E sulle assenze della squadra aggiunge: “Abbiamo tanta qualità e soprattutto tanta esperienza, le assenze non devono assolutamente rappresentare un problema”.