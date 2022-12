Argentina, la stampa celebra vittoria sull’Olanda: “La squadra ha sofferto ma è in semifinale”

La stampa argentina celebra la vittoria dell’Albiceleste contro l’Olanda e la conquista del pass per le semifinali ai Mondiali di Qatar 2022. “C’è una squadra che gioca con l’anima, c’è una squadra che ti fa battere il cuore – scrive Olè -. C’è una squadra che dà tutto per la maglia. C’è una squadra che ha un Messi inarrestabile, in una versione quasi perfetta”.

“C’è una squadra che ha un portiere enorme”, Emiliano Martinez, “che è diventato un eroe. C’è una squadra, la nostra, la Nazionale, campione d’America, che è tra le quattro migliori al mondo”, sottolinea ancora il quotidiano argentino.