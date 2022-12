Argentina-Croazia, gol di Alvarez per il 3-0 ma Messi regala spettacolo (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 49

Il video del gol di Julian Alvarez per il 3-0 in Argentina-Croazia, prima semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Il vero spettacolo però lo regala ancora una volta Leo Messi, che parte palla al piede dall’esterno di centrocampo e arriva in area di rigore, seminando il panico con finte e dribbling prima di consegnare l’assist al compagno di squadra. Un’altra prestazione monstre della Pulce, che nuovamente chiude una partita di questo Mondiale con gol e assist.

IL VIDEO