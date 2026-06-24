Mondiali 2026, Inghilterra bloccata dal Ghana: Colombia qualificata, Croazia ok con Panama

Gli inglesi non vanno oltre lo 0-0 e restano a quota quattro punti come il Ghana. La Colombia supera 1-0 la Repubblica Democratica del Congo e vola ai sedicesimi, mentre la Croazia batte Panama nel giorno della 200ª presenza di Modric.

Inghilterra-Ghana 0-0, Tuchel non sfonda

L’Inghilterra si inceppa ancora nel secondo match del girone, come già accaduto nel 2022, e non va oltre lo 0-0 contro il Ghana. La squadra di Thomas Tuchel fatica a trovare ritmo, spazi e soluzioni offensive contro una formazione molto compatta, capace di chiudere ogni linea di passaggio e di portare a casa un punto prezioso.

Per gli inglesi è un passo indietro dopo l’esordio contro la Croazia. Contro Panama servirà un’altra prestazione da parte di Kane e compagni. Il Ghana, invece, sale a quattro punti e guarda con fiducia alla sfida decisiva contro la Croazia per provare a conquistare la qualificazione.

Tuchel ha confermato nove uomini rispetto alla gara precedente, inserendo Guehi e Spence al posto di Stones e O’Reilly. Il Ghana si è disposto con un 4-5-1 prudente, con Inaki Williams largo a destra e Ayew unico riferimento offensivo. Presente anche Thomas Partey, assente contro Panama per il visto negato dal Canada e fischiato dai tifosi inglesi.

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Poche occasioni e finale amaro per Kane

L’Inghilterra ha provato a costruire gioco fin dai primi minuti, ma il piano tattico di Queiroz ha creato più di un problema alla nazionale dei Tre Leoni. Gli spazi sono rimasti pochissimi e l’unica vera occasione del primo tempo è arrivata da una giocata di Madueke per Rice, il cui colpo di testa è terminato alto sopra la traversa.

Kane si è visto soltanto nel recupero della prima frazione, con un mancino deviato in corner da Senaya. Nella ripresa l’ingresso di Saka al posto di Gordon non ha cambiato l’inerzia del match. Kane ha faticato a incidere, Bellingham non è mai riuscito a entrare davvero nel vivo del gioco.

Nel finale il Ghana ha sfiorato il colpo con Adu, che ha finito per colpire un compagno di squadra. Poco dopo, nel giro di un minuto, O’Reilly ha centrato la traversa e sulla respinta Kane ha sprecato l’occasione dell’1-0 calciando alto. Inghilterra e Ghana salgono così entrambe a quattro punti.

Colombia qualificata: decisivo ancora Munoz

La Colombia batte anche la Repubblica Democratica del Congo e conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Dopo il gol contro l’Uzbekistan nella prima giornata, è ancora Daniel Munoz a decidere la partita: il terzino firma l’1-0 a venti minuti dalla fine e conferma il suo peso offensivo nel torneo.

Il successo arriva al termine di una gara dominata a lungo dalla Colombia, che però ha dovuto fare i conti con l’ottima prova di Mpasi. Il portiere congolese è stato protagonista già nei primi minuti, quando ha respinto un tentativo ravvicinato di Arias, con Munoz che sulla ribattuta ha colpito il palo.

Al 6’ lo stesso Munoz aveva trovato il gol di testa, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco di pochi centimetri. Poco dopo ci hanno provato anche James Rodriguez dalla distanza e Luis Diaz dall’interno dell’area, dopo aver saltato Mbemba, ma Mpasi ha risposto ancora presente.

Colombia padrona, Congo senza pericoli

La Repubblica Democratica del Congo non è riuscita a creare veri pericoli nella prima parte di gara, ma ha retto l’urto fino all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa la Colombia ha avuto un’altra occasione con Diaz, fermato ancora da Mpasi con un intervento in stile futsal.

Con il passare dei minuti, il ritmo della Colombia è calato e la squadra di Desabre ha trovato più energia con gli ingressi di Pickel e Joris Kayembe. Al 76’, però, è arrivato l’episodio decisivo: Quintero ha trovato Cordoba tra le linee, l’attaccante ha protetto il pallone e Munoz ha calciato di sinistro. La deviazione di Kapuadi ha sorpreso Mpasi e ha sbloccato il risultato.

Il gol ha liberato la Colombia, che ha segnato altre due volte con Diaz in meno di due minuti. Entrambe le reti, però, sono state annullate: la prima per un fallo precedente su Mbemba, la seconda per posizione di fuorigioco dell’attaccante del Bayern Monaco.

Nel finale il Congo ha trovato il primo vero tiro in porta con Mbuku al 91’, ma Vargas ha fatto buona guardia e ha difeso il vantaggio colombiano fino al triplice fischio.

Croazia, prima vittoria nel giorno di Modric

La Croazia conquista la prima vittoria ai Mondiali 2026 nel giorno della 200ª presenza in Nazionale di Luka Modric. La squadra di Dalic supera Panama 1-0 con più sofferenza del previsto e condanna i centroamericani all’eliminazione con una giornata di anticipo.

A decidere la partita è Ante Budimir, entrato all’intervallo e subito determinante. Con questo successo la Croazia sale a tre punti nel girone L, a una sola lunghezza da Inghilterra e Ghana.

Panama resiste, poi Budimir firma l’1-0

Al BMO Field di Toronto, la Croazia ha faticato a costruire occasioni pulite nel primo tempo. La chance migliore è stata di Panama: al 22’, su cross di Murillo, Rodriguez ha colpito di testa e Livakovic ha compiuto un grande intervento deviando il pallone sulla traversa. Sullo sviluppo dell’azione sarebbe potuto arrivare anche un controllo Var, perché il pallone sembrava essere uscito prima del traversone.

Panama, schierata da Christiansen con un 5-4-1, si è difesa con ordine e ha provato a ripartire in velocità. Per vedere il primo tiro in porta della Croazia è stato necessario attendere il recupero del primo tempo, con un destro rasoterra di Baturina controllato senza problemi da Mosquera.

All’intervallo Dalic ha cambiato la partita: fuori Gvardiol e Musa, dentro Kramaric e Budimir. La mossa ha pagato al 54’, quando Stanisic ha sfondato sulla destra e ha servito un cross perfetto per Budimir, bravo ad appoggiare in rete approfittando dell’uscita a vuoto del portiere.

Livakovic decisivo, Modric applaudito

Tre minuti dopo la Croazia ha sfiorato il raddoppio. Barcenas ha perso un pallone sanguinoso e ha innescato il contropiede croato, ma Marco Pasalic, solo davanti a Mosquera, ha sbagliato sia il tocco sotto sia la successiva ribattuta di potenza.

Panama è rimasta viva fino alla fine e ha costretto Livakovic a due interventi importanti: prima sul tiro di Martinez sul primo palo, poi sul colpo di testa di Harvey sugli sviluppi di un corner.

All’81’ è arrivato anche il momento di Mario Pasalic, entrato al posto di Luka Modric, salutato da un lungo applauso. La Croazia porta così a casa tre punti fondamentali e rientra pienamente nella corsa qualificazione.