Scherma, Giochi del Mediterraneo: i 18 convocati azzurri per le gare su SportFaceTV

Ci siamo, tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo di Taranto, la scherma è pronta. Archiviati i recenti successi mondiali di Hong Kong, la Nazionale italiana di scherma si prepara ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’obiettivo sarà quello di entusiasmare il pubblico amico.

Giochi del Mediterraneo: i 18 convocati e il calendario al PalaRicciardi

La Nazionale di Scherma ha ufficializzato i 18 atleti che saliranno sulle pedane del PalaRicciardi dal 22 al 24 agosto per disputare esclusivamente le prove individuali ai Giochi del Mediterraneo di Taranto .

La spedizione, accompagnata dal presidente federale Luigi Mazzone, sarà capitanata da Federico Vismara.

L’esordio di sabato 22 agosto è riservato alla sciabola, gestita da Andrea Terenzio e Andrea Aquili. Tra gli uomini tireranno Edoardo Cantini, Dario Cavaliere e Marco Mastrullo, mentre il terzetto femminile sarà composto da Giulia Arpino, Carlotta Fusetti e Chiara Mormile.

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Domenica 23 agosto entreranno in gara gli specialisti della spada diretti da Diego Confalonieri e Dario Chiadò. Nel torneo maschile ci sarà spazio per Filippo Armaleo, Valerio Cuomo ed Enrico Piatti; quello femminile schiererà Roberta Marzani, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.

La chiusura di lunedì 24 agosto toccherà al fioretto di Simone Vanni, che si affiderà a Davide Filippi, Giuseppe Franzoni e Giulio Lombardi. Per le donne gareggeranno Irene Bertini, Matilde Molinari e Francesca Palumbo. La medagliata olimpica rientra tra i 12 atleti dell’Italia Team titolati presenti nella manifestazione riservata al bacino del Mare Nostrum.

La copertura televisiva tra canali Rai e SportfaceTV

La kermesse sportiva beneficerà di un’ampia copertura mediatica. La Rai proporrà oltre 100 ore di palinsesto. Il 21 agosto Rai 2 trasmetterà la cerimonia inaugurale con la telecronaca di Arianna Secondini e del tarantino Angelo Mellone. Dal 22 agosto al 3 settembre la rete offrirà anche una rubrica serale quotidiana di 30 minuti dedicata ai risultati. Gli assalti in diretta saranno diffusi da Rai Sport con 55 ore di live e da RaiPlay con altre 30 ore di trasmissione.

Accanto al servizio pubblico si muoverà il CONI attraverso la piattaforma Italia Team TV. Grazie all’infrastruttura messa a disposizione da Sportface TV, la nostra piattaforma in streaming seguirà in maniera capillare l’evento, consentendo una fruizione ininterrotta su tutti i dispositivi.

Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha precisato che tale intesa strategica nasce per valorizzare l’impegno degli atleti:

“Attraverso questo accordo il CONI punta a valorizzare ancora di più l’impegno delle atlete e degli atleti dell’Italia Team”.