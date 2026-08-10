Arrampicata, Vighetti trionfa nella Lead a Žilina: Zodda di bronzo nella Speed

Doppia medaglia per l’Italia nella World Climbing Europe Series in Slovacchia. Gianluca Vighetti conquista l’oro nella Lead davanti a Collin e Poles, mentre Gian Luca Zodda sale sul terzo gradino del podio nella Speed.

Un oro e un bronzo per l’Italia nel weekend della World Climbing Europe Series di Žilina, in Slovacchia. Gianluca Vighetti si è imposto nella gara Lead, primo appuntamento stagionale del circuito continentale, mentre Gian Luca Zodda ha conquistato il terzo posto nella Speed.

Un bilancio particolarmente positivo per la squadra azzurra, capace anche di portare tutti e cinque gli uomini iscritti alla Lead in semifinale e due italiani nell’atto conclusivo.

Vighetti domina la finale Lead

La copertina del weekend è per Gianluca Vighetti, protagonista di una finale di altissimo livello. L’azzurro ha conquistato la vittoria raggiungendo la presa 45, lasciando nettamente alle proprie spalle il belga Nicolas Collin, fermatosi a quota 40, e il francese Jordi Poles, terzo con 38.

Vighetti era arrivato alla finale dopo un percorso già molto solido nelle qualifiche e in semifinale. Nel penultimo turno aveva raggiunto la presa 38+, lo stesso risultato tecnico di Andrea Ludovico Chelleris, chiudendo in terza posizione.

Nella prova decisiva l’azzurro è riuscito ad alzare ulteriormente il livello, costruendo una salita precisa e continua che nessuno degli avversari è riuscito ad avvicinare.

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La classifica della finale Lead maschile

Gianluca Vighetti (ITA) – 45 Nicolas Collin (BEL) – 40 Jordi Poles (FRA) – 38 Matteo Soule (FRA) – 22+ Isaac Sutton (GBR) – 11+ Andrea Ludovico Chelleris (ITA) – 11+ Otto Reiter (GER) – 11+ Max Dinger (GER)

Buona anche la prova di Chelleris, secondo al termine della semifinale e poi sesto nella finale.

Cinque azzurri su cinque in semifinale

La prestazione di Vighetti ha coronato un weekend molto positivo per l’intero settore maschile italiano della Lead.

Nelle qualifiche tutti e cinque gli azzurri erano riusciti a conquistare l’accesso alla semifinale:

Andrea Ludovico Chelleris , 2°;

, 2°; Tommaso Lamboglia , 3°;

, 3°; Riccardo Vicentini , 4°;

, 4°; Gianluca Vighetti , 6°;

, 6°; Michele Reusa, 24°.

In semifinale Chelleris e Vighetti hanno entrambi raggiunto la presa 38+, terminando rispettivamente in seconda e terza posizione e guadagnando l’accesso alla finale.

Si sono invece fermati nel penultimo turno Tommaso Lamboglia, diciannovesimo, Michele Reusa, ventitreesimo, e Riccardo Vicentini, ventiquattresimo.

Pernigotti e Mabboni in semifinale tra le donne

Nel settore femminile Margherita Pernigotti e Federica Mabboni sono riuscite a qualificarsi per la semifinale dopo aver concluso il primo turno rispettivamente all’undicesimo e al ventiduesimo posto.

Pernigotti ha poi terminato la propria gara in sedicesima posizione, mentre Mabboni ha chiuso ventiquattresima.

Il percorso di Emma Gregorotti, Sofia Brenna e Matilda Liù Moar si era invece concluso nelle qualifiche.

Speed, Zodda conquista il bronzo

La prima medaglia italiana del weekend era arrivata nella World Climbing Europe Series Speed grazie a Gian Luca Zodda.

L’azzurro aveva terminato le qualifiche al sesto posto con il tempo di 5”38, prima di superare negli ottavi il compagno di squadra Marco Rontini: 5”35 per Zodda contro il 5”46 di Rontini.

Nei quarti Zodda aveva ulteriormente migliorato il proprio tempo, scendendo a 5”20 e battendo il francese Grosset.

Una falsa partenza nella semifinale contro lo svizzero Gilles Meili gli aveva impedito di giocarsi la vittoria. Nella finale per il terzo posto, però, l’azzurro ha superato il polacco Dzienski conquistando il bronzo.

La vittoria è andata a Gilles Meili, davanti al francese Morel.

Boulos e Rontini nella fase finale

Nel tabellone finale maschile della Speed erano approdati anche Alessandro Boulos, secondo nelle qualifiche con il tempo di 5”30, e Marco Rontini, undicesimo con 5”53.

Boulos è stato eliminato agli ottavi, mentre il cammino di Rontini si è fermato nello stesso turno nel derby italiano contro Zodda.

Nel settore femminile avevano conquistato l’accesso alla fase finale Arianna Mortarino, tredicesima, ed Eva Mengoli, quattordicesima. Entrambe sono poi state eliminate agli ottavi.

Si erano invece fermati nelle qualifiche Tommaso Magni e Alessandro Giorgianni tra gli uomini, Erica Piscopo ed Emma Campa tra le donne.

Il circuito prosegue in Svizzera e a Laval

Žilina ha rappresentato il primo dei tre appuntamenti stagionali della World Climbing Europe Series Lead. Il prossimo appuntamento è previsto il 22 e 23 agosto a Ostermundigen, in Svizzera, mentre il circuito si concluderà con i Campionati Europei di Laval, in programma dal 28 al 30 agosto.

Per la Speed, invece, la tappa slovacca era la quarta e penultima del circuito continentale. L’appuntamento conclusivo è previsto a Lipsia il 3 e 4 ottobre.

L’Italia lascia dunque Žilina con due medaglie: l’oro di Vighetti nella Lead e il bronzo di Zodda nella Speed, oltre a una presenza numerosa degli azzurri nelle fasi decisive delle due competizioni.