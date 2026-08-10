Sky Sport, oltre 2.000 partite nella stagione 2026/27: Serie A, Champions, Premier e tutte le novità

Undici mesi di calcio e più di 4.000 ore live su Sky e NOW. Si parte mercoledì 12 agosto con PSG-Aston Villa in Supercoppa Europea, poi Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e oltre 500 partite delle coppe continentali.

Oltre 2.000 partite e più di 4.000 ore di diretta distribuite nell’arco di undici mesi. Sky Sport ha presentato la propria offerta calcistica per la stagione 2026/2027, che comprenderà campionati italiani e internazionali, coppe europee, calcio femminile, studi quotidiani, approfondimenti e produzioni originali. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Il primo appuntamento ufficiale arriverà già mercoledì 12 agosto, quando PSG e Aston Villa si contenderanno la UEFA Super Cup alla Red Bull Arena di Salisburgo, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Serie A: tre partite su dieci per ogni giornata

La Serie A Enilive partirà il 22 agosto. Sky trasmetterà tre incontri su dieci per ogni turno in co-esclusiva, tutti anche in 4K, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato.

Tra queste sono compresi quattro scontri diretti tra le big:

Juventus-Atalanta , 5ª giornata;

, 5ª giornata; Milan-Inter , 10ª giornata;

, 10ª giornata; Roma-Juventus , 16ª giornata;

, 16ª giornata; Inter-Milan, 24ª giornata.

Ogni giornata sarà accompagnata da rubriche, studi pre e postpartita, collegamenti dai ritiri e dagli stadi e dagli Skylights di tutti i 380 incontri con il commento dei telecronisti di Sky Sport.

Attraverso Sky Business, inoltre, tutte e dieci le partite di ciascun turno saranno disponibili nei bar, negli hotel e negli altri locali pubblici abbonati.

Serie C con 60 club e un Girone C di grande richiamo

Nel weekend del 23 agosto ripartirà anche la Serie C Sky Wifi, con sessanta squadre impegnate nella corsa alla promozione.

Particolare attenzione al Girone C, che comprenderà tra le altre Bari, Catania, Salernitana, Foggia, Cosenza e Crotone.

Premier League, Bundesliga e Zweite Bundesliga

Spazio anche al grande calcio internazionale. La Premier League, in esclusiva su Sky fino al 2028, prenderà il via il 21 agosto.

La Bundesliga, in esclusiva fino al 2029, scatterà invece il 29 agosto. Una settimana prima, il 22 agosto alle 20.30, Borussia Dortmund e Bayern Monaco si affronteranno nella Franz Beckenbauer Supercup.

Completa l’offerta tedesca la Zweite Bundesliga, già iniziata e proposta con due partite per turno.

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Champions League, 185 partite su 203 in esclusiva

Il grande capitolo delle coppe europee comprenderà complessivamente oltre 500 partite tra Champions, Europa League e Conference League, con sette squadre italiane coinvolte.

La League Phase della UEFA Champions League inizierà l’8 settembre. Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 partite su 203 dell’intera stagione.

Le italiane al via saranno:

Inter;

Napoli;

Roma;

Como, alla prima partecipazione della propria storia.

La competizione terminerà il 5 giugno 2027 con la finale all’Estadio Metropolitano di Madrid.

Milan e Juventus in Europa League, Atalanta cerca la Conference

Dal 16 settembre prenderà il via la UEFA Europa League, con Milan e Juventus tra le squadre più attese e la finale prevista il 26 maggio allo Stadion Frankfurt di Francoforte.

Il 15 ottobre scatterà invece la UEFA Conference League. L’Atalanta dovrà prima conquistare l’accesso alla League Phase attraverso lo spareggio di fine agosto. La finale è programmata il 2 giugno 2027 al Beşiktaş Park di Istanbul.

Europa League e Conference League saranno proposte da Sky e NOW con tutte le 342 partite in esclusiva.

PSG-Aston Villa apre la stagione il 12 agosto

Prima delle coppe europee toccherà alla UEFA Super Cup. PSG e Aston Villa si affronteranno mercoledì 12 agosto a Salisburgo per il primo trofeo europeo della nuova stagione.

Sky Sport seguirà l’avvicinamento alla partita già dalla vigilia attraverso Sky Sport 24.

Il pre e postpartita sarà condotto da Mario Giunta con Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Massimo Marianella. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan con il commento di Aldo Serena, mentre Giorgia Cenni e Marina Presello saranno a bordocampo.

Spazio anche al calcio femminile

L’offerta comprenderà anche diverse competizioni femminili. Il 22 agosto inizierà la seconda edizione della Serie A Women’s Cup, alla quale prenderanno parte le dodici squadre del campionato.

Dal 4 settembre sarà proposta una partita per turno della Women’s Super League inglese.

Nel 2027 arriveranno inoltre:

Supercoppa Women , dal 9 gennaio;

, dal 9 gennaio; Coppa Italia Women, dal 19 gennaio e a partire dai quarti di finale.

Seicento ore di studi live

Al calcio giocato si affiancheranno circa 600 ore di studi in diretta dal lunedì alla domenica, con pre e postpartita, analisi e approfondimenti.

Torneranno anche gli strumenti tecnologici Sky Sport Tech e Sky Sport Skills, accompagnati da grafiche interattive e analisi dedicate alle situazioni tattiche e tecniche delle partite.

I talent della squadra Sky Sport

La squadra dei talent comprenderà:

Alessandro Del Piero;

Fabio Capello;

Paolo Di Canio;

Zvonimir Boban;

Billy Costacurta;

Beppe Bergomi;

Luca Marchegiani;

Riccardo Montolivo;

Alessandro Florenzi;

Massimo Gobbi;

Michele Padovano;

Walter Zenga;

Giancarlo Marocchi;

Lorenzo Minotti;

Aldo Serena;

Nando Orsi.

Tra le firme che accompagneranno analisi e approfondimenti figurano invece Paolo Condò, Marco Bucciantini, Stefano De Grandis, Gianfranco Teotino e Angelo Carotenuto.

Tra le principali voci di Sky Sport ci saranno Fabio Caressa, Massimo Marianella, Maurizio Compagnoni, Stefano Borghi, Federico Zancan, Riccardo Gentile, Paolo Ciarravano, Daniele Barone, Antonio Nucera, Pietro Nicolodi, Davide Polizzi, Dario Massara e Nicola Roggero.

Masolin guida le notti europee

Il racconto delle coppe sarà rinnovato anche negli studi. Non ci sarà più una separazione verticale tra Champions League da una parte ed Europa e Conference League dall’altra: Sky costruirà invece un percorso dal martedì al giovedì capace di accompagnare tutti i game day europei.

Federica Masolin condurrà gli studi pre e post delle partite di prima serata del martedì, mercoledì e giovedì nella nuova versione di “Sky Calcio Show”, dedicata alle coppe europee.

In occasione di alcuni big match, lo studio si trasferirà direttamente a bordocampo.

Nasce “After Party – La notte dei campioni”

Tra le novità figura anche “After Party – La notte dei campioni”, il Midnight Show condotto da Mario Giunta nelle serate di Champions League.

Il programma sarà dedicato alle giocate, ai protagonisti e agli aspetti non ancora approfonditi delle partite appena concluse, con talent, giovani giornalisti e football analyst.

Il weekend: da Friday Night a Sky Calcio Club

Dal venerdì al lunedì il palinsesto sarà dedicato ai campionati nazionali e internazionali.

Il venerdì toccherà a “La Casa dello Sport – Friday Night”, con Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano.

Sabato e domenica si apriranno con “Buon Weekend”, condotto a rotazione da Gaia Accoto, Marco Demicheli e Federica Frola.

Per il calcio internazionale ci sarà “La Casa dello Sport Internazionale”, con Federica Lodi e i suoi ospiti, dedicato soprattutto a Premier League e Bundesliga.

Il sabato alle 12 e alle 18 sarà la volta de “Il Sabato della Casa dello Sport” con Mario Giunta, mentre gli anticipi serali saranno accompagnati da “Sky Saturday Night” con Giorgia Cenni.

La domenica il programma prevede “La Domenica della Casa dello Sport” alle 12 e alle 15.30 con Sara Benci, seguito da “Sky Sunday Football” con Leo Di Bello dalle 15.30 alle 18.

In serata tornerà “Sky Calcio Club”, condotto da Fabio Caressa alle 20 e dopo la partita serale, mentre la giornata sarà chiusa da Martina Quaranta con “Goleador – L’ora dei Gol”.

Gli aggiornamenti in tempo reale sulle partite saranno affidati anche a “Campo Aperto”, con Leo Di Bello e i suoi ospiti.

Il lunedì torna “L’Originale”

Il posticipo del lunedì sarà accompagnato da “L’Originale”, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Tra gli ospiti fissi figurano Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino.

Sky Sport 24, informazione continua

Sky Sport 24 continuerà a seguire il calcio quotidianamente attraverso notiziari, collegamenti, rubriche e aggiornamenti dai ritiri.

Tra i giornalisti alla conduzione delle diverse edizioni figurano:

Sara Benci;

Cristiana Buonamano;

Eleonora Cottarelli;

Federica Frola;

Vanessa Leonardi;

Alessandro Lupi;

Niccolò Omini;

Dario Nicolini;

Roberta Noè;

Marina Presello;

Dalila Setti;

Luca Tommasini;

Margherita Cirillo;

Vittoria Orlando;

Francesca Piantanida;

Licia Virdis.

Calciomercato-L’Originale tra Riva del Garda e Capri

Ad agosto tornerà anche “Calciomercato-L’Originale” con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Dal 17 al 21 agosto il programma farà tappa a Riva del Garda, mentre dal 24 al 28 agosto gli studi saranno allestiti a Capri.

Per le ultime due giornate della sessione estiva, il 31 agosto e il 1° settembre, la trasmissione tornerà negli studi di Milano.

Gianluca Di Marzio sarà inoltre protagonista del podcast quotidiano “Buongiorno Calciomercato”, disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider.

Le produzioni originali di Sky Sport

La nuova stagione vedrà tornare anche i format dedicati alla storia e ai protagonisti del calcio.

Confermati:

“L’Uomo della Domenica” di Giorgio Porrà;

di Giorgio Porrà; “Federico Buffa Talks” con Federico Buffa e Federico Ferri;

con Federico Buffa e Federico Ferri; “Di Canio Premier Special” con Paolo Di Canio;

con Paolo Di Canio; “90/10” con Stefano Borghi.

Dal 18 settembre sarà disponibile anche “Aldair. Cuore giallorosso”, docufilm di Sky Documentaries in collaborazione con Sky Sport dedicato all’ex difensore brasiliano della Roma.

Tra le nuove produzioni figura inoltre “Giampiero Boniperti. L’unica cosa che conta”, primo docufilm interamente dedicato alla storica figura della Juventus e realizzato anche con la partecipazione della famiglia Boniperti e dei campioni che lo hanno conosciuto.

In vista della ripresa dei campionati internazionali proseguiranno poi le interviste esclusive. Dopo Manuel Estiarte e Riccardo Calafiori, saranno protagonisti Roberto De Zerbi, Michael Kayode, Robin Gosens e Granit Xhaka.

Sky Sport 4K e le funzioni interattive

I grandi eventi saranno disponibili anche su Sky Sport 4K per i clienti Sky Q via satellite, Sky Glass e Sky Stream.

Continueranno inoltre a essere utilizzate soluzioni di realtà aumentata all’interno degli studi.

Restano disponibili le funzionalità di Sky Sport Plus, con match center, risultati e classifiche, oltre allo Split Screen per i clienti Sky Q via satellite, che permette di seguire due eventi contemporaneamente sullo stesso schermo, e all’App Sky Go.

Sito e social: 13,7 milioni di follower

La copertura digitale proseguirà su SkySport.it, con notizie, liveblog e la Skylights Room dedicata agli highlights.

Per gli approfondimenti resterà disponibile Sky Sport Insider, insieme alle newsletter “Spoiler, lo sport senza segreti”, “Circoletto Rosso” e “Speed”.

La community degli account ufficiali di Sky Sport conta complessivamente 13,7 milioni di follower tra Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok e WhatsApp, quasi mezzo milione in più rispetto all’anno precedente.

Nel corso dell’anno i contenuti social hanno generato 300 milioni di interazioni e 2,3 miliardi di visualizzazioni video, con una crescita del 15% rispetto al 2025. Sky Sport Uno ha inoltre registrato 207 milioni di interazioni legate agli eventi live.

Dalla Supercoppa Europea del 12 agosto fino alle finali continentali della prossima primavera, prende così forma una stagione che Sky Sport costruirà attorno a calcio italiano, grandi campionati esteri, sette squadre italiane impegnate in Europa e un palinsesto quotidiano di dirette e approfondimenti.