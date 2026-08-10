A Francoforte dal 12 agosto scatta il 42° Mondiale con vista su Los Angeles

Il 12 agosto inizierà a Francoforte il 42° Campionato del Mondo di ginnastica ritmica, evento cruciale per la qualificazione ai Giochi Olimpici.

Il percorso delle individualiste e le speranze azzurre

Campionato del Mondo, ci siamo. La rassegna iridata si terrà sulle rive del fiume Meno, nella metropoli tedesca nota come “Mainhattan” per i suoi grattacieli e per il ruolo di snodo logistico e finanziario.

Il programma si aprirà il 12 agosto alle 09:00 con le qualificazioni individuali, divise in 8 gironi. Le atlete dei primi 4 raggruppamenti partiranno con cerchio e palla, mentre le restanti gareggeranno dalle 16:15 con clavette e nastro.

Il 13 agosto l’ordine degli attrezzi verrà invertito, delineando alle 22:52 la classifica basata sui 3 migliori punteggi. L’Italia schiererà Sofia Raffaeli e Tara Dragas, inserite rispettivamente nei gironi D e H.

Le prime 18 atlete accederanno alla finale all-around del 14 agosto: dalle 16:00 si sfideranno le ginnaste classificate dal 10° al 18° posto, seguite alle 18:30 dalla top 9. In palio ci saranno i 3 pass diretti per le Olimpiadi californiane, traguardo che non ammette margini di errore sul programma completo.

Sabato 15 agosto la scena della Festhalle sarà interamente dedicata ai gruppi. Le squadre affronteranno gli esercizi con le 5 palle e il misto con 3 cerchi e 2 clavette. Le Farfalle azzurre (Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi) apriranno la gara alle 11:00 nel girone A. Le successive 2 suddivisioni sono programmate per le 13:45 e le 15:53. Attorno alle 18:00 verranno proclamate le formazioni iridate, assegnando ulteriori 3 pass per Los Angeles 2028 e i posti per i mondiali di Baku. Seguirà la premiazione del Team Ranking, calcolato combinando i punteggi di squadra e le qualifiche individuali.

Domenica 16 agosto chiuderà il torneo l’assegnazione dei titoli di specialità, dalle 11:00 alle 16:25.

La copertura televisiva dell’evento, come vedere i Mondiali

Le finali del Campionato del Mondo di ginnastica ritmica saranno trasmesse su Rai Play, Rai Sport (canale 58) e Rai 2, con la telecronaca di Andrea Fusco e Milena Baldassarri, affiancati da Maddalena Montecucco.

Le qualifiche del Campionato del Mondo resteranno esclusiva del circuito internazionale. Il palinsesto in tv, invece, proporrà anche un’alternanza con gli Europei di artistica a Zagabria.

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