Europei arrampicata 2026, otto azzurri convocati per la Speed: Randi e Zurloni guidano l’Italia

Dal 28 al 30 agosto Laval ospiterà gli Europei di Speed e Lead. Nella velocità l’Italia si presenta con quattro uomini e quattro donne: tra i convocati anche Beatrice Colli e Ludovico Fossali.

L’Italia ha definito la squadra che prenderà parte agli Europei 2026 di arrampicata sportiva nella specialità Speed, in programma a Laval, in Francia, dal 28 al 30 agosto insieme alle competizioni continentali di Lead.

Saranno otto gli azzurri convocati, equamente divisi tra settore maschile e femminile, con Giulia Randi e Matteo Zurloni tra i principali punti di riferimento della formazione italiana.

Randi arriva dal secondo posto di Chamonix

Tra le atlete più attese c’è Giulia Randi, reduce dal secondo posto conquistato nel mese di luglio nella tappa di Coppa del Mondo di Chamonix.

Con lei nella squadra femminile ci saranno Beatrice Colli, Agnese Fiorio e Sara Strocchi.

Nel settore maschile i riflettori saranno invece puntati su Matteo Zurloni, impegnato nel percorso per tornare competitivo ai massimi livelli della specialità. Completano il gruppo Luca Robbiati, Ludovico Fossali e Francesco Ponzinibio.

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I convocati dell’Italia per gli Europei di Speed

Femminile

Giulia Randi;

Beatrice Colli;

Agnese Fiorio;

Sara Strocchi.

Maschile

Matteo Zurloni;

Luca Robbiati;

Ludovico Fossali;

Francesco Ponzinibio.

A Laval anche gli Europei di Lead

La rassegna continentale si svolgerà dal 28 al 30 agosto e vedrà Laval ospitare contemporaneamente le gare degli Europei di Speed e Lead.

L’Italia arriverà all’appuntamento francese dopo aver già conquistato una medaglia continentale nel Boulder: a metà luglio, a Barcellona, Camilla Moroni aveva ottenuto il bronzo.

La squadra della Speed proverà dunque ad aggiungere altri podi al bilancio azzurro, affidandosi a un gruppo di otto atleti nel quale esperienza e risultati recenti alimentano le ambizioni italiane.