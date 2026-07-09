Eloisa Coiro sigla il record italiano dei 600 metri! Non succedeva da 27 anni

Eloisa Coiro è riuscita a portare a casa un tempo straordinario sui 600 metri: il tempo non veniva aggiornato da 27 anni

Un’altra grande soddisfazione per Eloisa Coiro. L’ottocentista azzurra ha realizzato la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri, cancellando un primato che resisteva da quasi 27 anni.

Sul campo di casa, allo stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa a Roma, la 25enne romana ha fermato il cronometro in 1:24.32, migliorando di un secondo e mezzo il personale e cancellando il 1:24.4 firmato da Patrizia Spuri a Rieti nel 1999.

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La gara è stata condotta alla perfezione, grazie al lavoro delle lepri Gaia De Bonis ed Elisabetta Vandi che l’hanno trainata fino ai 400 metri. Poi, negli ultimi 200 metri, Coiro ha sfoderato una progressione notevole, chiudendo con un tempo che la proietta all’ottavo posto delle liste europee all-time di specialità, a soli 1.47 dalla leader continentale Audrey Werro (1:22.85).

Il grande record di Eloisa Coiro sui 600 metri

Ma la vera soddisfazione è in ottica 800 metri, la gara che l’ha resa famosa e dove ha già ottenuto il personale di 1:58.42 il 31 maggio a Rabat.

“Sono molto felice e molto fiduciosa per gli 800 metri”, ha dichiarato Coiro a caldo. “Adesso punto sul meeting di Madrid del 16 luglio, ma spero di poter gareggiare il 18 in Diamond League a Londra con tutte le più forti”.

Una prestazione che conferma lo stato di grazia dell’atleta romana, pronta a proseguire la sua stagione ai massimi livelli.