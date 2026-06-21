Chi è Deniz Undav, l’attaccante che sta trascinando la Germania ai Mondiali 2026

Doppietta contro la Costa d’Avorio e Germania ai sedicesimi: l’attaccante dello Stoccarda sale a quota tre gol nel torneo e guida la classifica marcatori.

Undav decisivo per la Germania ai Mondiali 2026

Deniz Undav si prende la copertina della Germania ai Mondiali 2026. L’attaccante tedesco è stato il grande protagonista della vittoria in rimonta per 2-1 contro la Costa d’Avorio, una partita aperta e combattuta che ha permesso alla Nazionale tedesca di conquistare l’accesso ai sedicesimi di finale.

Il centravanti dello Stoccarda ha firmato una doppietta pesantissima, confermandosi uno degli uomini più in forma della rassegna iridata. Dopo il gol già realizzato contro il Curacao, Undav sale a quota tre reti e raggiunge la vetta della classifica marcatori del Mondiale.

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Chi è Deniz Undav

Deniz Undav è un attaccante tedesco di 29 anni, classe 1996. Compirà 30 anni proprio il 19 luglio, giorno della finale dei Mondiali 2026.

La sua carriera non è stata lineare. Undav è cresciuto nel vivaio del Werder Brema, ma il club tedesco decise di scartarlo perché considerato troppo basso per il calcio moderno. Da quel momento è iniziato un percorso lungo e complicato, fatto di cambi di squadra e sacrifici.

Nel frattempo, Undav ha lavorato anche come operaio in fabbrica, prima di trovare la svolta definitiva nel calcio professionistico.

Dall’Union Saint-Gilloise al Brighton

La grande occasione arriva nel 2020, quando Undav si trasferisce all’Union Saint-Gilloise. In Belgio l’attaccante riesce a mettersi in mostra con prestazioni importanti, attirando l’attenzione della Premier League.

Il Brighton decide così di puntare su di lui, acquistandolo per sette milioni di euro. In Inghilterra Undav prosegue la sua crescita e si afferma come uno dei bomber del campionato.

Lo Stoccarda e l’esplosione con la Germania

Le sue prestazioni convincono poi lo Stoccarda, che nel 2023 lo prende inizialmente in prestito. L’anno successivo il club tedesco decide di acquistarlo a titolo definitivo per circa 24 milioni di euro.

Ora Undav è diventato anche un protagonista della Germania ai Mondiali 2026. Con tre gol nelle prime partite, l’attaccante dello Stoccarda sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera e si candida a essere una delle sorprese della competizione.