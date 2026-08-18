Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: da Tortu a Tamberi, gli 82 azzurri dell’atletica

Dal 30 agosto al 3 settembre saranno assegnati 42 titoli allo stadio Giuseppe Valente, oltre alle due mezze maratone nel centro di Taranto. L’atletica è la disciplina con più italiani al via: 41 uomini e 41 donne, 65 dei quali reduci dagli Europei di Birmingham.

L’atletica italiana si prepara ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con una squadra particolarmente numerosa e ambiziosa. Da domenica 30 agosto a giovedì 3 settembre saranno infatti 82 gli azzurri convocati, 41 uomini e 41 donne: nessun’altra disciplina della spedizione italiana potrà contare su un contingente così ampio.

Le gare in pista e pedana si disputeranno allo stadio Giuseppe Valente, dove verranno assegnati complessivamente 42 titoli. La rassegna dell’atletica si chiuderà con le mezze maratone maschile e femminile, in programma lungo le strade del centro della città pugliese.

Tamberi e Tortu tra le stelle dell’Italia

Tra i nomi più attesi c’è quello di Gianmarco Tamberi, campione olimpico del salto in alto a Tokyo 2020 e nuovamente protagonista agli ultimi Europei di Birmingham.

In gara anche Filippo Tortu, che avrà inoltre l’onore di essere uno dei portabandiera dell’Italia insieme alla pugile Irma Testa.

La squadra azzurra arriverà a Taranto sulla scia della straordinaria rassegna continentale disputata in Gran Bretagna: 65 degli 82 convocati hanno infatti preso parte agli Europei di Birmingham.

Da Arese a Sibilio, Fantini e Folorunso: quanti big a Taranto

Tra i protagonisti figurano diversi primatisti italiani. Nei 1500 metri ci sarà Pietro Arese, nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso, mentre nei lanci sono attese Daisy Osakue nel disco e Sara Fantini nel martello.

La profondità della squadra coinvolge praticamente ogni settore, dalla velocità al mezzofondo, dai salti ai lanci fino alle staffette, con l’Italia intenzionata a essere protagonista anche nella disciplina più rappresentata numericamente della propria spedizione.

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Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, gli 82 azzurri dell’atletica

UOMINI

100m – 4x100m mista: Samuele Ceccarelli (G.S. Fiamme Oro Padova)

100m – 4x100m: Eric Marek (C.S. Esercito/Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

200m – 4x100m: Filippo Dezza (Bergamo Stars Atletica), Filippo Tortu (G.A. Fiamme Gialle)

400m – 4x400m mista: Lorenzo Benati (G.S. Fiamme Azzurre), Luca Sito (G.A. Fiamme Gialle/Cus Pro Patria Milano)

800m: Giovanni Lazzaro (C.S. Aeronautica Militare/Assindustria Sport), Catalin Tecuceanu (G.S. Fiamme Oro Padova)

1500m: Pietro Arese (G.A. Fiamme Gialle), Joao C. M. Bussotti N.J. (C.S. Esercito)

5000m: Konjoneh Maggi (Atletica Casone Noceto), Sebastiano Parolini (G. Alpinistico Vertovese)

10.000m: Thomas D’Este (Assindustria Sport)

110 ostacoli: Oliver Mulas (C.S. Carabinieri Sez. Atl./Athletic Club 96 Alperia)

400 ostacoli: Alessandro Sibilio (G.A. Fiamme Gialle)

3000 siepi: Ala Zoghlami (G.S. Fiamme Oro Padova), Osama Zoghlami (C.S. Aeronautica Militare)

Mezza maratona: Pasquale Selvarolo (G.S. Fiamme Azzurre)

Salto in alto: Christian Falocchi (G.S. Fiamme Oro Padova), Gianmarco Tamberi (G.S. Fiamme Oro Padova)

Salto con l’asta: Simone Bertelli (G.A. Fiamme Gialle), Matteo Oliveri (C.S. Carabinieri Sez. Atl./A.S. Atletica Virtus Lucca)

Salto in lungo: Francesco E. Inzoli (G.A. Fiamme Gialle/Cus Pro Patria Milano)

Salto triplo: Simone Biasutti (G.A. Fiamme Gialle), Federico L. Bruno (Athletic Club 96 Alperia)

Getto del peso: Riccardo Ferrara (C.S. Carabinieri Sez. Atletica), Nicholas J. Ponzio (Athletic Club 96 Alperia)

Lancio del disco: Alessio Mannucci (C.S. Aeronautica Militare), Enrico Saccomano (C.S. Aeronautica Militare)

Lancio del martello: Davide Costa (G.S. Fiamme Azzurre), Giorgio Olivieri (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Lancio del giavellotto: Michele Fina (C.S. Esercito), Giovanni Frattini (C.S. Carabinieri Sez. Atl./Asd La Fratellanza 1874)

4x100m: Filippo Cappelletti (Cus Insubria Varese Como), Damiano Dentato (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi), Filippo Randazzo (G.A. Fiamme Gialle)

4x100m mista: Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Alperia)

4x400m: Lapo Bianciardi (G.S. Avis Barletta A.S.D.), Riccardo Meli (G.A. Fiamme Gialle), Matteo Raimondi (C.S. Carabinieri Sez. Atl./Pro Sesto Atl. Cernusco)

4x400m mista: Federico Falsetti (Assi Giglio Rosso Firenze)

Le 41 azzurre convocate

DONNE

100m – 4x100m: Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950)

100m – 4x100m mista: Alessia Pavese (C.S. Aeronautica Militare)

200m – 4x100m: Elena Cambiolo (U.S. Quercia Dao Conad), Vittoria Fontana (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

400m – 4x400m mista: Alessandra Bonora (G.A. Fiamme Gialle/Bracco Atletica)

400m – 4x400m: Alice Mangione (C.S. Esercito)

800m: Maria Colajanni (A.S.D. C.U.S. Palermo), Ngalula Gloria Kabangu (C.S. Esercito/A.S.D. Acsi Italia Atletica)

1500m: Ludovica Cavalli (G.S. Fiamme Oro Padova/Bracco Atletica)

5000m – 10.000m: Federica Del Buono (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

5000m: Micol Majori (C.S. Carabinieri Sez. Atl./Pro Sesto Atl. Cernusco)

100 ostacoli: Elena Carraro (G.A. Fiamme Gialle), Celeste Polzonetti (Bracco Atletica)

400 ostacoli: Ayomide T. Folorunso (G.S. Fiamme Oro Padova), Alice Muraro (C.S. Aeronautica Militare)

3000 siepi: Gaia Colli (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Mezza maratona: Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excels.), Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan)

Salto in alto: Marta Morara (C.S. Aeronautica Militare), Idea Pieroni (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Salto con l’asta: Sonia Malavisi (A.S.D. Acsi Futuratletica), Elisa Molinarolo (G.S. Fiamme Oro Padova)

Salto in lungo: Arianna Battistella (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Lungo – Triplo: Greta Brugnolo (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi)

Salto triplo: Erika G. A. Saraceni (G.S. Fiamme Azzurre/Bracco Atletica)

Getto del peso: Anita Nalesso (Trevisatletica), Sara Verteramo (Battaglio C.U.S. Torino Atl.)

Lancio del disco: Benedetta Benedetti (C.S. Esercito), Daisy Osakue (G.A. Fiamme Gialle)

Lancio del martello: Sara Fantini (C.S. Carabinieri Sez. Atletica), Rachele Mori (G.A. Fiamme Gialle)

Lancio del giavellotto: Paola Padovan (C.S. Carabinieri Sez. Atletica), Adele Toniutto (A.S.D. Team Treviso)

4x100m: Dalia Kaddari (G.S. Fiamme Oro Padova), Rachele Torchio (Atl. Mondovì-Acqua S. Bernardo), Elisa Valensin (G.S. Fiamme Oro Padova/Cus Pro Patria Milano)

4x100m mista: Alice Pagliarini (G.A. Fiamme Gialle/Atletica Fano Techfem)

4x400m: Ilaria E. Accame (C.S. Aeronautica Militare/Atl. Libertas Unicusano LI), Ginevra Ricci (C.S. Esercito), Clarissa Vianelli (G.S. Fiamme Oro Padova/Pol. Novatletica Chieri)

4x400m mista: Sara Cirillo (A.S.D. Acsi Futuratletica)

Atletica ai Giochi del Mediterraneo anche nella copertura Italia Team TV con tecnologia Sportface TV

I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 potranno contare anche sulla copertura streaming realizzata dal Coni attraverso i canali di Italia Team TV, della quale Sportface TV è partner tecnologico.

Sportface TV metterà a disposizione la propria infrastruttura per l’acquisizione dei flussi, la gestione della programmazione e la distribuzione multipiattaforma dei contenuti, affiancando così la copertura televisiva prevista dalla Rai e ampliando le possibilità di seguire le gare della rassegna pugliese.