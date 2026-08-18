Diamond League Losanna 2026, Diaz sfida Pichardo e sogna il record del mondo

Dopo gli Europei di Birmingham riparte il massimo circuito internazionale. Andy Diaz torna in pedana dopo il 18.15 che lo ha portato a 14 centimetri dal primato di Jonathan Edwards. In gara anche Andrea Dallavalle e Francesco Pernici, tra le stelle Duplantis, Wanyonyi, Tebogo e Chopra.

Gli Europei di Birmingham sono appena terminati, ma la grande atletica non si ferma. La Diamond League 2026 riparte da Losanna con il dodicesimo meeting della stagione, distribuito tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto. Per l’Italia i riflettori saranno puntati soprattutto su Andy Diaz, pronto a tornare nel salto triplo dopo lo straordinario 18.15 realizzato a Birmingham.

L’azzurro allenato da Fabrizio Donato si è portato a soli 14 centimetri dal record mondiale di Jonathan Edwards, il 18.29 che resiste dal 1995. A Losanna ritroverà anche il portoghese Pedro Pichardo per un nuovo capitolo della loro sfida, ma in pedana ci sarà pure Andrea Dallavalle. Il terzo italiano nell’entry list è Francesco Pernici, impegnato negli 800 metri.

Diaz torna in pedana dopo il 18.15 di Birmingham

Il salto triplo rappresenta una delle gare più attese di Athletissima. Diaz arriva in Svizzera forte di una misura che lo ha proiettato ulteriormente nella storia della specialità e ha ribadito di voler sfruttare ogni occasione utile per provare ad avvicinare, o addirittura superare, il primato mondiale di Edwards.

A Losanna si rinnoverà il confronto con Pedro Pichardo, uno dei principali rivali dell’azzurro. Il cast sarà però di livello assoluto: oltre a Diaz e Pichardo ci saranno l’altro italiano Andrea Dallavalle, vicecampione mondiale e bronzo europeo all’aperto, l’algerino Yasser Triki, il cubano Lazaro Martinez e il giamaicano Jordan Scott.

Pernici negli 800 contro Wanyonyi, Arop e Sedjati

L’Italia sarà rappresentata anche da Francesco Pernici negli 800 metri. L’azzurro torna in pista dopo l’ottimo Europeo di Birmingham, dove ha raggiunto la finale e chiuso in quinta posizione, andando vicino alla zona medaglie.

A Losanna il livello sarà ancora una volta elevatissimo. Al via sono attesi il campione olimpico e mondiale Emmanuel Wanyonyi, il canadese Marco Arop, l’algerino Djamel Sedjati, lo spagnolo Mohamed Attaoui, il francese Gabriel Tual e il fresco campione europeo Mark English.

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Duplantis-Karalis apre lo spettacolo nell’asta

Il programma di Losanna comincerà già giovedì 20 agosto con il salto con l’asta maschile. La stella principale sarà Armand Duplantis, campione olimpico, mondiale ed europeo.

Lo svedese ritroverà il greco Emmanouil Karalis, argento mondiale ed europeo e bronzo olimpico, oltre al vicecampione di Parigi 2024 Sam Kendricks e all’australiano Kurtis Marschall, bronzo iridato e unico atleta capace di battere Duplantis quest’anno dopo una serie di 38 successi consecutivi.

Da Chopra a Tebogo, quante stelle a Losanna

Il meeting svizzero proporrà campioni di primo piano praticamente in ogni specialità. Nel giavellotto femminile sarà presente la campionessa olimpica Haruka Kitaguchi, insieme a Mackenzie Little e Anete Sietina.

Nei 400 ostacoli femminili spazio alla vicecampionessa olimpica Anna Cockrell, affiancata da Jasmine Jones ed Emma Zapletalova.

Nell’asta femminile la campionessa olimpica Nina Kennedy troverà il podio mondiale 2025 formato da Katie Moon, Sandi Morris e Tina Sutej, oltre alla neo campionessa europea Angelica Moser.

Nei 200 femminili fari puntati su Amy Hunt, campionessa europea e argento mondiale, che sfiderà il bronzo olimpico Brittany Brown e la giamaicana Shericka Jackson.

Chopra e il podio mondiale nel giavellotto

Altissimo il livello anche nel giavellotto maschile. Il campione olimpico di Tokyo 2020 e argento di Parigi 2024 Neeraj Chopra affronterà i tre medagliati dei Mondiali 2025: Keshorn Walcott, Anderson Peters e Curtis Thompson.

Nei 3000 siepi femminili sarà invece sfida tra Winfred Yavi, oro olimpico a Parigi, e la campionessa mondiale Faith Cherotich.

Tentoglou guida il lungo, Russell nei 100 ostacoli

Nel salto in lungo maschile il campione olimpico ed europeo Miltiadis Tentoglou se la vedrà con Wayne Pinnock, argento a Parigi 2024, il vicecampione mondiale Tajay Gayle e gli europei Simon Ehammer e Bozidar Saraboyukov.

Nei 100 ostacoli femminili sarà invece protagonista la campionessa olimpica Masai Russell, affiancata dalla campionessa mondiale Ditaji Kambundji, da Tobi Amusan e dalla neo campionessa europea Nadine Visser.

Tebogo illumina i 200 metri

Nei 5000 maschili uno dei nomi principali sarà quello del bronzo olimpico Grant Fisher, mentre nei 110 ostacoli, gara non valida ai fini della Diamond League, sarà presente il vicecampione mondiale Orlando Bennett.

Gli 800 femminili vedranno al via la campionessa mondiale Lilian Odira, mentre i 200 maschili avranno come grande protagonista il campione olimpico Letsile Tebogo. Con lui anche Zharnel Hughes e Timothé Mumenthaler, rispettivamente argento e bronzo agli Europei.

Gli italiani in gara a Losanna

Andy Diaz – salto triplo maschile

Andrea Dallavalle – salto triplo maschile

Francesco Pernici – 800 metri maschili

Diamond League Losanna 2026: programma e orari

Giovedì 20 agosto

18.00 – Salto con l’asta uomini

Venerdì 21 agosto

18.50 – Lancio del giavellotto donne

19.10 – Salto triplo uomini, con Andy Diaz e Andrea Dallavalle

20.04 – 400 ostacoli donne

20.05 – Salto con l’asta donne

20.15 – 200 metri donne

20.22 – Lancio del giavellotto uomini

20.24 – 3000 siepi donne

20.40 – 800 metri uomini, con Francesco Pernici

20.48 – Salto in lungo uomini

20.50 – 100 ostacoli donne

21.00 – 5000 metri uomini

21.23 – 110 ostacoli uomini, non Diamond League

21.32 – 800 metri donne

21.41 – 200 metri uomini

21.52 – 4×100 metri donne, non Diamond League

Il programma può essere soggetto a variazioni.

Diamond League Losanna 2026: dove vederla in tv e streaming

La tappa di Diamond League di Losanna sarà trasmessa in Italia in diretta televisiva sui canali Rai e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile attraverso RaiPlay, Sky Go e NOW.

In diversi territori internazionali le gare saranno disponibili anche attraverso il canale YouTube ufficiale della Wanda Diamond League, compatibilmente con i diritti televisivi locali.

L’attenzione italiana sarà inevitabilmente concentrata sulla pedana del triplo: dopo il 18.15 di Birmingham, ogni nuova gara di Andy Diaz può trasformarsi in un appuntamento con la storia.