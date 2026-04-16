Milan, Tare e Allegri verso l’addio: i possibili sostituti

Il Milan è all’alba di una nuova rivoluzione: Tare e Allegri sono sempre più vicini a salutare, ecco i possibili sostituti

La priorità è rialzarsi in campionato e uscire dal periodo negativo. Il Milan si avvicina alla parte finale di stagione con la necessità di mantenere almeno un posto valido per la prossima Champions League. Resta la delusione per non essere riusciti a competere fino alla fine per lo scudetto, ma il cammino delle ultime giornate è davvero preoccupante.

Il Milan ha perso 0-3 contro l’Udinese dopo aver perso anche lo scontro diretto con il Napoli. È scivolato al terzo posto in classifica, con Juventus, Como e Roma pronte a competere fino alla fine per la qualificazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

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La difesa non è più solida come a inizio anno e l’attacco non riesce più a garantire quella continuità di gol e buone prestazioni che tutti si attendono da calciatori come Pulisic e Leao. In attesa del finale di stagione, è inevitabile parlare di futuro.

Il Milan ragiona sul futuro senza Tare e Allegri

Il ‘Corriere dello Sport’ preannuncia una nuova rivoluzione che potrebbe essere molto più profonda del previsto. Infatti, i rossoneri potrebbero privarsi, dopo solo un anno, sia del direttore sportivo Igli Tare, sia dell’allenatore Massimiliano Allegri, che potrebbe diventare il nuovo Ct della Nazionale.

E si parla anche di possibili sostituti. In pole, ci sarebbe Vincenzo Italiano per la panchina, mentre in dirigenza attenzione al profilo di D’Amico, accostato già a primavera scorsa ai rossoneri.