Milan, rottura con Leao: addio in estate, dove giocherà

La storia tra Rafael Leao e il Milan sembra essere giunta alla fine. La gara casalinga contro l’Udinese ha certificato la profonda spaccatura tra l’attaccante portoghese e la tifoseria rossonera, culminata con sonori fischi da parte di San Siro al momento della sostituzione nel secondo tempo.

Crisi Leao-Milan: tra infortuni, fischi e mercato

Rafa Leao via dal Milan? La settima stagione in maglia rossonera si sta rivelando la più complessa del previsto per Leao. Con l’avvento di Max Allegri ed il cambio di ruolo, in tanti speravano nell’esplosione di Leao. L’ex Lille, al contrario, ha evidenziando una netta involuzione sia sul piano delle prestazioni che dell’atteggiamento generale.

Le difficoltà in campo, derivanti anche da una combinazione di fattori tattici e fisici, non sono più tollerati a Milanello.

E’ vero, l’adozione del modulo 3-5-2 da parte del tecnico Massimiliano Allegri ha progressivamente allontanato il giocatore dalla sua naturale posizione di ala, limitandone drasticamente l’efficacia offensiva in veste di prima punta, ma la scelta del tecnico era sembrata soprattutto funzionale a valorizzare ancora di più Rafa, non ad affossarlo.

A questo si aggiunge un quadro clinico sempre precario. Dopo i problemi all’adduttore emersi alla fine dell’anno scorso a una persistente pubalgia, Leao non è mai riuscito a ritrovare la condizione atletica ottimale e l’esplosività passata. I numeri confermano la flessione, registrando finora il suo peggior rendimento realizzativo dalla stagione 2021-2022.

La crisi tecnica si è inevitabilmente riflessa anche sulle dinamiche interne alla società. I recenti episodi di nervosismo, come le plateali proteste in occasione del cambio contro la Lazio e la controversa gestione del recupero fisico in Portogallo saltando la gara contro il Torino, hanno incrinato i rapporti con la dirigenza.

Questo di fatto ha congelato anche le trattative per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2028, accantonando temporaneamente l’ipotesi di un rinnovo fino al 2030.

Milan, chi vuole Leao?

Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, l’ipotesi di una cessione durante la prossima sessione estiva di calciomercato appare oggi lo scenario più concreto.

Tuttavia, oggi la sua valutazione è drasticamente calata, rispetto alle scorse stagioni quando il club rifiutò offerte vicine ai 100 milioni di euro.

Attualmente, per acquistare Leao potrebbero bastare soli 50 milioni, una cifra non elevatissima ma anche difficile da ottenere visto il rendimento di Rafa.

Le speranze del Milan per cedere il calciatore restano in Premier League o al mercato saudita, per farlo però l’esterno dovrà mettersi in mostra almeno al Mondiale, perchè il suo campionato, ad oggi, non giustificherebbe tale prezzo.

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