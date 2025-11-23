I rossoneri resistono all’assalto nerazzurro e vincono grazie al gol dell’americano e ai miracoli dell’estremo difensore francese, che para anche un rigore a Calhanoglu.

Il Milan fa suo il derby della Madonnina e chiude la domenica di Serie A con una vittoria pesantissima. Allo stadio Meazza i rossoneri superano l’Inter 1-0, sorpassano i cugini in classifica e agguantano il secondo posto a quota 27 punti, gli stessi del Napoli.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’avvio è tutto di marca nerazzurra: la squadra di Chivu parte forte, impone ritmo e aggressività e va vicinissima al gol in due occasioni, entrambe terminate sui legni. A salvare il Milan è però soprattutto Mike Maignan, protagonista assoluto della prima frazione con una serie di interventi decisivi che tengono in equilibrio il match.

Nella ripresa arriva la svolta. Al 62′ Saelemaekers arma un sinistro dal limite, Sommer respinge corto e Christian Pulisic è il più rapido di tutti a intervenire sulla ribattuta, firmando il gol che indirizza la partita. L’Inter ha l’occasione ideale per rientrare al 74′, quando l’arbitro assegna un rigore per un contatto in area: dal dischetto si presenta Calhanoglu, ma ancora una volta Maignan si supera e respinge il tiro del turco, confermandosi uomo-copertina del derby.

Nel finale la squadra di Chivu tenta l’assalto, ma il Milan gestisce con ordine e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa alle zone altissime della classifica. Serata amara per l’Inter, che paga le occasioni sprecate e la grande serata del portiere rossonero.