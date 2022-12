Milan, in dubbio il futuro di Brahim Díaz: possibile ritorno al Real

Ancora il dubbio il futuro di Brahim Díaz che terminerà il proprio prestito in rossonero il 30 giugno, momento in cui dovrà fare ritorno al club di appartenenza, il Real Madrid. Secondo quanto riporta As infatti, il Milan non ha nessuna opzione per l’acquisto, e la decisione verrà presa al termine di questo periodo. Quest’ultima ancora in dubbio e da valutare in base a prestazioni e alla concorrenza tra i Blancos.