Cresce l’entusiasmo per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri: un dato conferma l’ottimo momento di forma dei rossoneri.

Dopo la sconfitta nel match d’esordio contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri è riuscito immediatamente ad alzare la testa. Tre successi nelle successive tre gare di campionato e prestazioni di alto livello: questa la ricetta per riconquistare i tifosi, ancora delusi dalla stagione passata.

Un entusiasmo che ormai è sotto gli occhi di tutti, certificato anche dalla grande affluenza allo stadio. Anche per la gara contro il Napoli, San Siro sarà infatti sold out.

Milan-Napoli, sarà sold out a San Siro sold: oltre 72 mila biglietti venduti

Per il primo vero big match della stagione rossonera ci sarà un altro sold out a San Siro. Per la sfida tra Milan e Napoli di domenica sera sono infatti già stati venduti oltre 72 mila tagliandi. Continua quindi il periodo di grande affluenza da parte del tifo rossonero: nelle due gare interne di campionato contro Cremonese e Bologna infatti si erano raggiunti rispettivamente 75 mila e quasi 70 mila tifosi.

Un clima positivo e di entusiasmo che Massimiliano Allegri ha saputo fin da subito portare alla sua squadra, trasmettendolo poi anche ai tifosi. In occasione della partita con gli azzurri potrebbe inoltre tornare la Curva Sud, assente nei primi match in casa visti i problemi con la società.