Milan, frattura con Leao: cosa succederà sul mercato

La separazione tra il Milan e Rafael Leao sembra ormai inevitabile: cosa potrebbe succedere sul calciomercato estivo dopo ieri

Sembra esserci davvero poco da fare. La maledizione della discontinuità continua ad affliggere Rafael Leao, anche dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico voleva dispensarlo dalla fase difensiva e schierarlo dove ha sempre chiesto di giocare, da finto nove con caratteristiche diverse da quelle classiche.

Invece, anche quest’esperimento non è riuscito a far sbocciare del tutto la carriera del portoghese, che anzi sembra ormai entrata in parabola discendente. Ieri è tornato ad aleggiare tra il centro e la sinistra, ma è l’atteggiamento a non piacere e che il pubblico non gli ha più perdonato.

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Già durante il primo tempo, non sono mancati i fischi indirizzati all’esterno. Lui ha reagito con l’ennesima prestazione indolente, senza mordente e in cui non rincorreva neanche dopo aver perso il pallone.

Il futuro di Leao resta in bilico: si aspetta l’offerta giusta

Il pubblico si è scatenato in ben tre occasioni contro Leao. Nella ripresa, praticamente a ogni occasione in cui riceveva il pallone, arriva il disappunto del pubblico. Fino a quando, sostituito a poco dal termine, tutto lo stadio l’ha fischiato.

In estate, la sensazione è che Leao possa davvero dire addio e a prezzi più bassi rispetto ai 70-80 milioni sempre richiesti. Ora, se dovesse arrivare un’offerta sui 35-40 milioni, il Milan potrebbe accettarla e puntare su un calciatore diverso e più adatto ad Allegri.