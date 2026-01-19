Milan, Elliott verso l’uscita di scena: Cardinale pronto ad estinguere il debito

A Casa Milan si sta lavorando a un’operazione finanziaria di grande portata che potrebbe cambiare la governance del club. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, nonché proprietario del Milan, sta finalizzando un piano di rifinanziamento del cosiddetto “vender load“ contratto con l’ex proprietario del club rossonero, ovvero il fondo Elliott.

Il prestito, originariamente in scadenza nel 2028, potrebbe essere estinto in anticipo, nel giro di qualche settimana, grazie all’ingresso di un pool di investitori disposto a finanziare l’operazione. Questo passo, se completato, ridurrebbe in modo significativo il peso di Elliott nella gestione rossonero, aprendo così un nuovo capitolo nella struttura proprietaria del club.

Obiettivo di RedBird: autonomia finanziaria

Quando RedBird rilevò il Milan nell’estate del 2022 da Elliott Management, parte del pagamento fu strutturato tramite un prestito diretto del venditore a favore dell’acquirente, più comunemente noto come “vendor load”. Nel corso degli ultimi anni il debito è stato gestito tramite operazioni di rifinanziamento e proroghe della scadenza.

Ora l’intenzione di Cardinale è estinguere questo prestito in anticipo (l’attuale scadenza è fissata nel 2028), con la collaborazione di investitori esterni interessati alla solidità finanziaria del Milan e alla prospettiva, economica e sportiva, del club. Un’operazione di questo tipo non soltanto alleggerirebbe il peso degli oneri finanziari legati al debito, ma eliminerebbe anche la presenza finanziaria diretta di Elliott all’interno del club rossonero.

Più libertà decisionale e possibili cambi ai vertici

Se il rifinanziamento andrà in porto nei tempi previsti, che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe anche essere piuttosto brevi, RedBird si troverebbe in una posizione di maggiore autonomia, non più vincolata alla struttura di prestito che lega ancora parzialmente il club ad Elliott.

Questo potrebbe avere effetti diretti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e sulle strategie future della società. Alcune indiscrezione parlano della possibile uscita dell’attuale amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, con l’ingresso al posto suo dell’ex ad degli ATP Massimo Calvelli, entrato in RedBird nel 2025.

La riuscita dell’operazione vorrebbe quindi dire non soltanto un alleggerimento del peso debitorio, ma anche una ridefinizione del ruolo di RedBird come azionista di riferimento senza “ombre” finanziarie esterne, dando al club maggiore libertà nelle scelte sportive e infrastrutturali nei prossimi anni.