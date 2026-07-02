Maldini sempre più vicino a diventare Dt della Nazionale: i tempi per chiudere

Il mondo del calcio italiano può ripartire da Paolo Maldini: l’ex Milan si sta convincendo ad accettare il ruolo di Direttore tecnico, le ultime

Il calcio italiano potrebbe presto ritrovare una delle sue bandiere più amate in un ruolo di primo livello. Paolo Maldini, leggenda vivente del Milan e del calcio mondiale, si sta infatti avvicinando a grandi passi verso il ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale azzurra.

Fino a pochi giorni fa, l’ex capitano rossonero sembrava irremovibile nella sua decisione di declinare l’invito, ma nelle ultime ore le quotazioni di un suo ripensamento sono in netta e costante crescita. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, l’ex Milan sarebbe ora propenso al sì dopo un iniziale rifiuto.

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L’importante offerta arriva direttamente dal neo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giovanni Malagò, fermamente intenzionato a rivoluzionare i quadri dirigenziali federali. Per il numero uno della Figc, la nomina del nuovo Dt rappresenta una priorità assoluta, considerata persino più urgente rispetto alla scelta del prossimo Commissario Tecnico.

Si accorciano i tempi per la nomina del nuovo Dt

Secondo i piani federali, sarà proprio il nuovo Direttore Tecnico a lavorare di concerto con Malagò per individuare il profilo ideale a cui affidare la panchina. I recenti segnali di apertura mostrati da Maldini indicano una situazione in piena evoluzione.

Le trattative sono entrate nel vivo e l’intesa tra le parti sembra decisamente molto più vicina. D’altronde, lo stesso Malagò ha chiarito i tempi durante il primo consiglio federale, definendo la questione urgentissima e promettendo di chiudere l’intera casella tecnica nell’arco di una sola settimana.

L’intero movimento calcistico tricolore attende ora il sì definitivo di un grandissimo campione senza tempo, pronto a mettere la sua ineguagliabile esperienza al servizio della rinascita azzurra.