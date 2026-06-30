Malagò in missione per Maldini Dt: i programmi per il futuro e il nuovo Ct

Giovanni Malagò vuole portare avanti grandi programmi per la rinascita dell’Italia del calcio: si insiste per Maldini Direttore Tecnico e non solo

Giovanni Malagò non ha alcuna intenzione di perdere tempo. Si è insediato da pochi giorni come nuovo presidente della FIGC, e il nuovo numero uno del calcio italiano è già al lavoro per costruire le fondamenta del futuro azzurro.

La priorità assoluta del neopresidente riguarda la figura del direttore tecnico della Nazionale, un ruolo chiave per la ricostruzione del Club Italia. Il nome in cima alla lista dei desideri di Malagò è uno solo: Paolo Maldini.

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Nonostante il weekend di meritato riposo, Malagò ha continuato a tessere la sua tela sotto traccia. Oggi è previsto un nuovo e decisivo incontro con la storica bandiera del Milan. Lo scopo è definire i contorni esatti del possibile incarico e sciogliere i nodi che ancora frenano il difensore, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.

Una vera e propria apertura di Maldini non è mai arrivata, ma Malagò è convinto di strappare un sì che sarebbe importantissimo per il futuro dell’Italia.

I dubbi di Maldini e i programmi di Malagò per l’Italia

Le resistenze di Maldini infatti non sembrano legate alla volontà di tornare in Federazione, quanto piuttosto a motivazioni personali. Il grande rossonero da sempre legato alla sua Milano teme il cambiamento radicale di vita che un ruolo del genere comporterebbe, oltre a dover valutare attentamente anche la questione economica.

La convinzione è che la missione possa riuscire, puntando sul fascino di un progetto ambizioso e sulla storica stima reciproca. Si attendono sviluppi già nelle prossime ore.

Parallelamente, si va avanti anche per la scelta del nuovo Commissario Tecnico. Antonio Conte resta in pole su Roberto Mancini, ma l’ex Napoli ha ricevuto un’offerta molto ricca dall’Arabia Saudita. La questione economica ha un peso per il pugliese, ma il richiamo della Nazionale resta forte.