Lutto in Francia, morto l’allenatore del Brest: Eric Roy aveva 58 anni

Eric Roy non ce l’ha fatta: l’allenatore del Brest è deceduto a 58 anni, stava combattendo con un tumore al pancreas

Il calcio francese piange uno dei suoi uomini più coraggiosi. Eric Roy, allenatore del Brest, si è spento mercoledì 17 giugno all’età di 58 anni, sconfitto da un tumore al pancreas contro cui combatteva in silenzio da tre anni e mezzo.

La notizia è stata annunciata dalla famiglia, che ha reso noto come il tecnico abbia tenuto nascosta la malattia al grande pubblico, continuando a svolgere il suo lavoro con una dedizione che oggi lascia senza parole.

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Nato a Nizza il 26 settembre 1967, Roy era un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio: prima centrocampista vecchio stampo tra Nizza, Sunderland e Marsiglia, poi tecnico visionario.

Il Brest e la Francia danno l’ultimo saluto a Eric Roy

La sua avventura sulla panchina del Brest, iniziata nel gennaio 2023, si è trasformata in una favola sportiva: sotto la sua guida, la piccola realtà bretone ha conquistato una storica qualificazione alla Champions League, un’impresa che sembrava impossibile per un club di provincia.

Roy non ha mai usato la malattia come alibi. Fino all’ultimo è rimasto sulla panchina, trascinando i suoi ragazzi con la stessa passione che lo aveva contraddistinto da giocatore. “Ha continuato a vivere con una forza che ancora ci impressiona“, hanno scritto i familiari nel comunicato.

Il mondo del calcio si è stretto attorno alla famiglia e al Brest. Lione, Marsiglia e l’intera Ligue 1 hanno espresso cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha dimostrato come il calcio possa essere più grande di qualsiasi avversità.