Lukaku non si presenta al raduno: il Napoli valuta provvedimenti disciplinari

Il club annuncia l’assenza dell’attaccante alla ripresa degli allenamenti e apre alla possibilità di sanzioni.

Il comunicato della società

Romelu Lukaku non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Napoli e la società ha annunciato che valuterà eventuali provvedimenti disciplinari. A renderlo noto è stato lo stesso club partenopeo attraverso una comunicazione ufficiale diffusa nella giornata odierna.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

“SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”.

Possibili sviluppi nelle prossime ore

La posizione del club lascia aperti diversi scenari, sia sul piano disciplinare sia su quello tecnico, con decisioni che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.