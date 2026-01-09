Lo scambio convince Conte, ore contate per Lucca: bomba in Serie A

Il Napoli rallenta ancora, le rivali scappano e Antonio Conte alza la voce chiedendo rinforzi immediati: arriva lo scambio con Lucca.

Un altro passo falso che pesa, senza ombra di dubbio. Il Napoli campione d’Italia non va oltre il pareggio casalingo contro il Verona, un risultato arrivato solo nel finale e che lascia più interrogativi che certezze. Al Maradona l’atmosfera è diventata tesa, perché nel frattempo le milanesi continuano ad allungare e la classifica inizia a raccontare una storia diversa rispetto alle aspettative estive. Antonio Conte non fa nulla per nascondere il proprio malumore, anzi. Le sue parole e il suo linguaggio del corpo parlano chiaro: così non basta.

Infatti il tecnico salentino si aspettava una risposta più decisa dalla squadra, soprattutto dopo settimane di lavoro intenso e di aggiustamenti tattici. Però i problemi restano evidenti, in particolare in fase offensiva, dove il Napoli fatica a concretizzare quanto prodotto. Il pareggio col Verona, arrivato quasi per disperazione più che per reale dominio, è stato vissuto come un campanello d’allarme serio, di quelli che non si possono ignorare.

Conte sorride, lo scambio con Lucca lo convince

Conte ha una ricetta ben precisa e non è un mistero: intervenire sul mercato. Servono rinforzi funzionali, giocatori pronti, capaci di dare subito un contributo reale. La dirigenza ne è consapevole e sta lavorando sotto traccia per individuare soluzioni che possano soddisfare l’allenatore senza però compromettere l’equilibrio economico del club. In questo contesto sta prendendo forma un’idea che, almeno sulla carta, sembra convincere tutte le parti coinvolte.

Per ora si tratta solo di un’ipotesi, una delle tante che circolano in questa finestra di mercato, però è una di quelle che meritano attenzione. Nei prossimi giorni si capirà se potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto. Napoli e Roma, infatti, hanno esigenze simili e un obiettivo comune: rinnovare i rispettivi pacchetti offensivi senza lanciarsi in investimenti fuori portata.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due club stanno valutando la possibilità di uno scambio tra Artem Dovbyk e Lorenzo Lucca. Un’operazione che nasce da esigenze tecniche ma anche strategiche. I giallorossi si sono informati sulla punta ex Udinese, che nel frattempo ha attirato l’attenzione del Benfica e piace anche in Premier League. Un interesse che la Roma sta monitorando con attenzione, anche come mossa preventiva.

Del resto gli altri obiettivi offensivi seguiti dai capitolini, come Raspadori dell’Atletico Madrid o Zirkzee del Manchester United, restano piste complicate e tutt’altro che scontate. Da qui l’idea di valutare alternative più sostenibili. Proprio oggi i Friedkin avranno un confronto diretto con Massara e Gasperini per fare il punto della situazione. La volontà di accontentare un allenatore che sta letteralmente facendo i miracoli c’è, però senza uscire dai parametri economici fissati dal club.

Tradotto, niente spese folli o colpi a effetto, ma operazioni intelligenti, attente ai conti e alla sostenibilità. Ed è qui che lo scambio Dovbyk-Lucca potrebbe diventare un affare interessante per tutti. Il Napoli libererebbe un attaccante ormai vicino all’addio e porterebbe a casa un profilo più adatto alle richieste di Conte. La Roma, dal canto suo, aggiungerebbe fisicità e profondità al reparto offensivo.

Per ora resta tutto in sospeso, però la sensazione è che qualcosa stia bollendo in pentola. Conte aspetta risposte dal mercato e il Napoli non può permettersi di perdere altro terreno. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa idea diventerà realtà o resterà solo una suggestione di gennaio.