Arne Slot ha parlato in conferenza stampa dell’infortunio di Giovanni Leoni: i tempi di recupero svelati dal tecnico del Liverpool.

Dal sogno per l’esordio all’incubo infortunio nel giro di pochi minuti. Per Giovanni Leoni, trasferitosi al Liverpool nel corso dell’ultima finestra di mercato, è infatti arrivato un verdetto durissimo. Nel giorno del debutto con la maglia dei Reds, il giovane difensore italiano ha infatti riportato un grave infortunio al ginocchio.

Nel corso della sfida di Carabao Cup contro il Southampton, Leoni ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Molto dipenderà dall’esito dell’operazione alla quale dovrà sottoporsi ma Arne Slot, tecnico dei Reds, ha le idee chiare sui tempi di recupero dell’ex Parma.

Infortunio Leoni, l’annuncio di Arne Slot: “Dovrà stare fuori un anno”

“Si è rotto il legamento crociato anteriore e questo significa che dovrà stare fuori per un anno“. Queste le parole di Arne Slot in conferenza stampa dopo l’infortunio di Giovanni Leoni. La stagione del difensore classe 2006 sembra quindi essere già terminata e per rivederlo in campo servirà attendere molto tempo.

Un verdetto durissimo che il tecnico dei Reds ha voluto analizzare, provando a guardare anche il bicchiere mezzo pieno: “Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese e giocare così bene alla prima partita, è molto difficile vedere il lato positivo. Non c’è mai un lato positivo in queste circostanze, ma si cerca sempre di trovarne uno. Leoni è ancora così giovane e ha ancora molti anni davanti a sé dopo essersi ripreso da un infortunio terribile come questo“.