L’Italia U21 non lascia scampo alla Macedonia del Nord: poker a Empoli

L’Italia non ha sbagliato contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei Under 21: missione compiuta con ben 4 gol

I gironi di qualificazione agli Europei Under 21 sorridono ancora una volta all’Italia. I ragazzi di Silvio Baldini hanno giocato una partita seria, che si è messa subito in discesa. Gli Azzurri sono riusciti a sbloccare la gara grazie a un gol di Cher Ndour al quinto minuto di gioco.

Da lì in poi al Carlo Castellani di Empoli, i padroni di casa hanno gestito senza alcuna difficoltà e dosando le energie, mettendo qualità nelle giocate offensive. Eppure il 2-0 ha tardato ad arrivare, almeno fino fino a inizio secondo tempo quando Luca Lipani ha segnato al 49esimo minuto, sistemando i conti.

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La partita si è chiusa di fatto un minuto dopo quando è arrivato il 3-0 di Jeff Ekhator. Nel finale è arrivato anche il poker firmato da Seydou Fini all’85’ su calcio di rigore.

Bene l’Italia Under 21: aggancio alla Polonia in vetta

Questo 4-0 convincente da parte dei ragazzi di Baldini vale la momentanea vetta della classifica e l’aggancio alla Polonia, che però ha subito l’opportunità di mantenere il primo posto e mettere alle spalle gli Azzurri.

Si tratta comunque di una vittoria pesante e non scontata per l’Italia che consolida il secondo posto nel suo girone e può guardare con fiducia alla crescita del gruppo in vista della competizione continentale.