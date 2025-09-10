L’Inter Women non si fa sorprendere a Milano: sonoro KO all’Hibernian ed Europa Cup a un passo per le nerazzurre

L’Inter Women di Gianpiero Piovani ha già dimenticato la sconfitta contro il Brann. Le nerazzurre sono scese in campo contro l’Hibernian di Edimburgo per giocarsi il match di andata delle qualificazioni alla prossima Europa Cup – il corrispettivo dell’Europa League maschile. Il 4 a 1 dell’Inter è quasi una sentenza.

Le ragazze non hanno commesso passi falsi: partite da teste di serie nel sorteggio, il sonoro 3 a 0 inferto alle scozzesi è una grande iniezione di fiducia in vista del ritorno, che avverrà in trasferta tra una settimana. Al momento, Piovani può ritenersi soddisfatto del risultato maturato sul campo.

L’Inter Women vince e convince: goleada all’Hibernian ed Europa Cup a un passo

L’Inter Women si avvicina alla sua prima qualificazione a una competizione europea. Fallito l’obiettivo di raggiungere l’Europa che conta, le nerazzurre hanno riposto tutte le loro energie nel match contro le scozzesi per guadagnarsi l’Europa Cup, che rappresenterebbe un traguardo altrettanto storico per la società milanese.

L’Inter scende in campo a caccia del gol: Bugeja apre le marcature al 4′ dopo un delizioso assist di tacco da parte di Magull, e il raddoppio non tarda ad arrivare. Al 10′ Schough si mette in mostra con un siluro di sinistro che si insacca sul secondo palo e consolida la leadership nerazzurra. Da segnalare anche la traversa di Polli tra le due reti.

L’Inter apre la ripresa col botto, andando a segno con Polli al 46′ su un tap-in vincente. Inter ancora pericolosa e in gestione della gara con qualche sprazzo di Hibernian, la cui prima occasione è proprio della seconda frazione di gioco. L’Hibernian accorcia al 66′ con un piattone sotto la traversa messo a segno da Adams, lasciata libera dalla difesa nerazzurra. Le italiane continuano a spingere per arrotondare il risultato e calano il poker con Glionna all’81’ su assist di Tomasevic.