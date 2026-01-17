L’Inter beffa mezza Serie A, Allegri sbeffeggiato: ecco Norton-Cuffy

L’Inter continua a darsi da fare nel quadrato di gioco e sul calciomercato, come dimostrano le evoluzioni del mese di gennaio.

L’Inter continua a essere non poco concentrata in campo, e i risultati si vedono a dir poco. I nerazzurri, nonostante quattro sconfitte in Serie A, sono al vertice della classifica con tre punti di vantaggio sul Milan e sei sul Napoli.

Grazie ai più recenti risultati ottenuti dalla squadra allenata da Cristian Chivu, non è assolutamente da escludere la possibilità di ottenere il 21° scudetto nel corso di questa stagione. Tuttavia, per essere davvero competitivi e non temere ripercussioni legate agli impegni in Serie A, Coppa Italia e Champions League, anche il calciomercato dovrà venire in aiuto del club milanese.

Specialmente in riferimento al ruolo di esterno destro, che dal momento in cui si è infortunato Denzel Dumfries è sicuramente rimasto decisamente più scoperto rispetto al passato: proprio per questo, Norton-Cuffy è più che un’idea a gennaio.

L’Inter punta la freccia su Norton-Cuffy: niente da fare per Milan e Juventus

L’Inter punta fortemente su Norton-Cuffy, o almeno così dicono i bookmakers. Secondo molti siti web di riferimento, il trasferimento a gennaio del calciatore in questione si attesta su 3.50, il che dimostra die ssere un segnale tutt’altro che sbiadito della possibilità di vedere l’esterno destro inglese ad Appiano Gentile già nel corso dell’attuale finestra di calciomercato.

Si parla tanto anche del possibile ritorno di Ivan Perisic e dell’approdo di Belghali, ma in entrambi questi ultimi casi è molto difficile ultimare l’acquisto. La motivazione principale è dovuta in primissima battuta al fatto che per tipologia di calciatore, prezzo e conoscenza della Serie A, oltre al fatto che in forze al Genoa sta davvero sorprendendo non poco in questa stagione calcistica. Inoltre, sarebbe il rimpiazzo perfetto di Denzel Dumfries sia dal primo minuto che a partita in corso, quindi è normale che l’Inter lo tenga non poco in considerazione.

Il Genoa, però, chiede almeno venti milioni di euro, e anche se la squadra allenata da Cristian Chivu ha bisogno di un rinforzo di questo genere ed è data per favorita in riferimento alla trattativa finale, è molto difficile prevedere che l’affare si completi brevemente. Anche perché sul calciatore ci sono pure Juventus e Milan, quindi la corsa per il colpo Norton-Cuffy sembra meno scontata e banale di quello che potremmo anche solo lontanamente immaginare. Almeno considerando i possibili sviluppi del mercato di gennaio.