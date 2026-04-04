Lima, festa trasformata in tragedia: almeno una vittima e decine di feriti durante il raduno dei tifosi

Quella che doveva essere una serata di sostegno e partecipazione si è trasformata in un episodio drammatico allo stadio Alejandro Villanueva di Lima, casa dell’Alianza Lima.

Durante un “banderazo”, cioè un raduno organizzato dai tifosi alla viglia della partita, si è verificata una calca che ha provocato almeno un morto e 47 feriti. Il bilancio è stato confermato dal ministro della Salute peruviano Juan Carlos Velasco, mentre la dinamica esatta dell’accaduto è ancora oggetto di indagine.

Le prime ipotesi e la ricostruzione dei fatti

Nelle prime ore dopo l’incidente si era diffusa la voce di un possibile crollo di una parete nella zona sud dell’impianto, conosciuto anche come Matute. Questa ricostruzione, però, è stata successivamente smentita dai vigili del fuoco, secondo i quali la struttura del stadio non avrebbe subito cedimenti e sarebbe in buone condizioni.

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La spiegazione fornita dalle autorità punta invece su una forte compressione tra i tifosi, che durante il raduno si sarebbero spinti a vicenda fino a generare una situazione fuori controllo e dall’esito fatale.

Un evento nato per sostenere la squadra finito sotto inchiesta

Il “banderazo” è una manifestazione tradizionalmente festosa, pensata per accompagnare la squadra con cori, bandiere e presenza popolare prima di una partita importante. Stavolta, però, il raduno si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto l’ambiente calcistico peruviano.

Le autorità stanno lavorando per chiarire responsabilità e circostanze precise, mentre resta il dato più duro: una serata nata per celebrare il legame tra squadra e tifosi si è chiusa con un bilancio pesantissimo e con nuove domande sulla gestione della situazione in eventi di massa tipo questo.