Serie C 2022/23: il Taranto si impone sul Pescara, 0-2 all’Adriatico

Il Taranto vince 2-0 in casa del Pescara, nel match valevole per 17esima giornata del Girone C di Serie C 2022/23. Padroni di casa che collezionano la quarta sconfitta stagionale e stallano così in terza posizione a quota 35, rossoblù che invece lasciano per un punto la zona retrocessione.

Doppio vantaggio rossoblù al termine della prima frazione. E’ Manetta che al 33esimo firma per primo il tabellino dei marcatori: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Antonini realizza un perfetto assist per il difensore che di testa mette il pallone in rete. Il doppio allungo viene invece firmato da Tommasini, l’attaccante numero 81 arriva bene sul traversone di Ferrara insacca la sfera di testa. Nella ripresa i ritmi si alzano, ma il gioco inizia a spezzettarsi maggiormente. Kraja prende un doppio giallo e lascia i delfini in dieci, poi nei minuti finali i biancazzurri perdono un altro uomo. Palmiero esce dal campo per infortunio, il Pescara ha già terminato le sostituzioni e non può cambiarlo. Finale difficile per i padroni di casa, ma nessuno più va a segno: termina 0-2 all’Adriatico.