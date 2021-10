Serie C 2021/2022, girone C: la Paganese supera 2-1 la Virtus Francavilla

by Michele Muzzarelli

Calcio - CC0 1.0

La Paganese conquista tre punti pesanti nella dodicesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Il 2-1 sulla Virtus Francavilla permette ai padroni di casa di agganciare proprio gli avversari odierni al quinto posto provvisorio in classifica, in attesa degli altri match in programma nelle prossime ore. Una partita molto diversa tra primo e secondo tempo, ma che alla fine ha premiato gli uomini di Grassadonia.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La cronaca – La partita fatica a decollare nei primi minuti, con la Virtus Francavilla che prova a farsi vedere con Enyan. Sale però di colpi la Paganese, che al 14′ passa in vantaggio con il gol di Guadagni, che messo a tu per tu con Nobile non sbaglia. Tutto parte però dal grave errore di Idda, che sbaglia completamente il retropassaggio. Gli ospiti faticano molto a rendersi pericolosi, con la partita che appare tutto tranne che spettacolare. Sul finire del primo tempo Manarelli sfiora il raddoppio, che arriva al 42′ con la doppietta di Guadagni: stavolta l’attaccante fredda Nobile con un sinistro al volo sugli sviluppi di calcio d’angolo. Prima dell’intervallo la Virtus Francavilla prova a reagire, ma Baiocco compie un grande intervento sulla girata di Tchetchoua.

Nel secondo tempo la Paganese lascia l’iniziativa agli avversari, chiamati a cercare una difficile rimonta. La Virtus Francavilla ci prova con Ekuban, ma i padroni di casa al 59′ si divorano il 3-0 con Iannone. Un errore gravissimo, perchè pochi secondi dopo ecco che gli ospiti riaprono tutto con il gol di Tchetchoua che vale il 2-1. La Paganese soffre nella parte centrale del secondo tempo, quando prima Baiocco salva su Ingrosso e poi Ekuban sfiora il palo con un colpo di testa. Poi con il passare dei minuti aumentano gli spazi per i contropiedi dei padroni di casa, che però nel finale falliscono più volte il colpo del ko specie con Firenze. Gli assalti della Virtus Francavilla però non producono risultati degni di nota, così al fischio finale permane il risultato di 2-1.