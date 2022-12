Highlights e gol Latina-Foggia 1-5: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 9

Termina 1-5 la sfida tra Latina e Foggia valevole per la ventesima giornata del Girone B di Serie C 2022/23. I pugliesi dominano interamente il match, sblocca il risultato Ogunseye al sesto minuto, a timbrare il tabellino dei marcatori Garattoni, Di Noia, Petermann, Costa. A segno per i nerazzurri Carletti senza successo. Di seguito gli highlights del match.

GLI HIGHLIGHTS