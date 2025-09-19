Andrea Belotti torna a cantare durante Lecce-Cagliari: i rossoblù vincono ancora contro il Lecce.

Era dallo scorso otto dicembre che Andrea Belotti non segnava in Serie A. In quella circostanza, indossava la maglia del Como e riapriva la piovosa gara contro il Venezia, poi pareggiata 2-2. A distanza di oltre nove mesi, il gallo è tornato a cantare.

L’ha fatto con la maglia del Cagliari siglando una doppietta in trasferta a Lecce. Al Via del Mare, il match è concluso 2-1 per i rossoblù. Ad aprire i conti è stato Tiago Gabriel con un colpo di testa al 5′. Il pari di Belotti, è arrivato al 33′ sfruttando un assist di Folorunsho. Poi, nella ripresa, la trasformazione dal dischetto procurato proprio dall’attaccante andato giù dopo una scivolata dell’autore del gol salentino.

Serie A, ora il Lecce è nei guai seri: vola invece il Cagliari

Se da una parte c’è un’isola che sogna, il Cagliari è a sette punti in classifica dopo le prime quattro giornate – l’unica sconfitta, in extremis, è arrivata contro il Napoli in trasferta -, dall’altra c’è una squadra che ha iniziato il campionato nel peggiore dei modi.

I salentini, guidati da Eusebio Di Francesco, hanno raccolto un solo punto – all’esordio pareggiando 0-0 contro il Genoa – finora. Poi, sono arrivate tre sconfitte di fila: 0-2 contro il Milan, 1-5 in trasferta contro l’Atalanta e l’1-2 interno odierno contro il Cagliari. Il Lecce, in attesa delle altre partite di giornata, è ultimo con Parma e Pisa che giocheranno rispettivamente contro Cremonese e Napoli.