Lazio, triplo colpo con i soldi di Castellanos: ecco il piano per Sarri

La Lazio si candida ad essere uno dei club più attivi di questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime per questo reparto.

E’ iniziato ufficialmente in queste ore il calciomercato invernale e diversi club stanno realizzando le prime interessanti operazioni. Uno dei club più attivi è sicuramente la Lazio che ha vissuto un’estate con il mercato bloccato e che ora vuole rinforzare la rosa e provare ad accontentare in tutto e per tutti le richieste dell’allenatore Maurizio Sarri. Il club ha venduto Castellanos al West Ham per 30 milioni più bonus ed ora vuole rinforzare la rosa con un colpo per reparto.

Mercato Lazio, il club ha le idee chiare: ecco i nomi in entrata

In casa Lazio si lavora in primo luogo al sostituto di Castellanos e la squadra vorrebbe un nome più utile a ciò che chiede l’allenatore. Il sogno era Raspadori ma l’ex Napoli è vicinissimo alla Roma, cosi in casa biancoceleste si valutano alternative ed uno dei nomi più caldi è Pinamonti del Sassuolo anche se non si escludono piste dall’estero, come il greco Ioannidis.

Ma la Lazio vorrebbe un colpo per reparto ed in difesa piace il laterale difensivo Pedraza, del Villarreal. Il club capitolino ha bloccato il giocatore per l’estate quando sarà in scadenza ma si punta a convincere il club spagnolo a lasciarlo partire prima e sarebbe un nome intrigante. A centrocampo il sogno è Samardzic, in uscita dall’Atalanta ed un colpo che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.