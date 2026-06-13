Lazio, il mercato dovrà essere a saldo zero: cosa vuol dire e come muoversi

La Lazio continua ad avere limitazioni importanti sul calciomercato: anche quest’estate, dovrà chiudere a saldo zero, cioè dovrà vendere prima di comprare

La Lazio non esce dal Purgatorio. Claudio Lotito continua a rivoluzione squadra e calciatori, ora tocca a Gattuso, ma lo spettro che aleggia su Formello ha un nome preciso: mercato a saldo zero.

La Commissione indipendente di vigilanza sui bilanci ha comunicato l’esito negativo dei controlli sull’indice del costo del lavoro allargato (CLA), il parametro FIGC che misura il rapporto tra spese per il personale sportivo e ricavi societari. Per l’estate 2026 la soglia è scesa da 0,8 a 0,7, e il club biancoceleste — insieme a Monza, Venezia e Sassuolo — non l’ha rispettata.

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Il verdetto, arrivato con un comunicato ufficiale, non ammette repliche: la Lazio potrà tesserare solo se rispetterà il saldo zero, ovvero una cessione per ogni acquisto. Un copione già visto a gennaio, quando pure con il mercato aperto, Lotito fu costretto a muoversi in parità. Ora la sfida sarà più dura.

Come può muoversi la Lazio sul mercato

Il primo luglio scadranno ufficialmente i contratti di Pedro, Basic e Hysaj: circa 10 milioni lordi di risparmio che aprono margini di manovra.

Ma per finanziare la campagna acquisti servono plusvalenze, e i nomi sul tavolo pesano. Provedel sembra in odore di Inter, Romagnoli attende l’ufficialità dall’Al-Sadd, mentre Gila, Tavares, Noslin e Cancellieri sono sul mercato.

A Gattuso sono stati promessi 4-5 innesti: un portiere, un terzino destro, un centrale, un centravanti e un vice Zaccagni. I possibili sono Esposito del Cagliari e Bamba Dieng, svincolato dal Lorient. La certezza è solo una: la piazza è già in fermento e pronta a un anno di contestazione pura.