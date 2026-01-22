Lascia la Serie A e vola subito al Real Madrid: hanno perso 10 milioni di euro

Il cammino del giocatore in Serie A sembra sia arrivato ai titoli di coda: l’innesto vola in Liga alla corte del Real Madrid

Poco meno di 10 giorni dal termine ufficiale del calciomercato, le squadre italiane si stanno muovendo per assicurarsi i migliori rinforzi in questi ultimi giorni a disposizione. Non soltanto le operazioni in entrata destano interesse all’interno dei club, ma le stesse società sono preoccupate anche per le operazioni in uscita. Proprio in questo scenario, infatti, starebbe prendendo forma l’idea di vedere un innesto attualmente presente nel nostro campionato lasciare definitivamente la Serie A per volare in Liga, in forza al Real Madrid.

Niente più Serie A per il giocatore: vola in Liga al Real Madrid

L’indiscrezione riguarda il futuro di Jacobo Ramon, difensore centrale attualmente in forza al Como, ma di proprietà del Real Madrid. I Blancos sembrerebbero aver preso una decisione sul futuro dell’innesto difensivo: il Real Madrid vorrebbe infatti esercitare la clausola di riacquisto per assicurarsi nuovamente il difensore sfruttando questa opportunità di mercato.

Secondo quanto raccolto da Fichajes.net, il club spagnolo pagherebbe gli 8 milioni di euro previsti dalla clausola di riacquisto per il giocatore, una cifra che il Real Madrid dovrebbe sfruttare dato che rappresenta una vera e propria occasione, considerando che il valore attuale del giocatore si aggira intorno ai 18 milioni di euro dopo la sua grande crescita in Italia.

Una mossa strategica da parte degli spagnoli per risparmiare sui costi dell’operazione e assicurarsi un giocatore cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, che conosce bene l’ambiente, così da poter sfruttare il suo potenziale anche in prima squadra dopo averlo fatto maturare altrove. La sua esperienza lontano da Madrid è stata fondamentale e ora il Real potrebbe assicurarsi nuovamente un giocatore cresciuto e più maturo.

Dal canto suo, il club italiano conosceva già la situazione contrattuale del giocatore e per questo aspettava soltanto una mossa da parte del Real Madrid. Al momento, però, il piano sembrerebbe diverso da quello inizialmente previsto da Xabi Alonso, ex allenatore del Real Madrid, esonerato dopo la sconfitta in finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona. Con l’arrivo del nuovo tecnico, infatti, l’idea potrebbe cambiare: l’ex allenatore considerava Ramon un innesto da inserire in prima squadra, mentre il nuovo tecnico vorrebbe valutare l’ipotesi di riacquistarlo per poi mandarlo nuovamente in prestito in una squadra che possa garantirgli continuità.

Al momento, comunque, il Real Madrid valuta seriamente questa opportunità di mercato che difficilmente si lascerà sfuggire. Ramon potrebbe tornare nuovamente a Madrid, resta ora da capire se verrà inserito stabilmente in prima squadra oppure se continuerà la sua carriera in prestito per crescere senza pressioni.