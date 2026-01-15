La Serie A è stremata, bianconeri colpiti dal lutto: lacrime amare

Ancora un lutto nel mondo del calcio che stavolta purtroppo colpisce proprio la nostra Serie A; il team bianconero si stringe al compagno.

Lo scorso anno purtroppo abbiamo assistito a numerosi lutti nel mondo dello sport come è fatale che sia in un mondo ampio che conta milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Anche figure legate allo sport italiano come l’attaccante Pizzul e l’ex allenatore e calciatore Galeone ci hanno lasciato nel corso dei dodici mesi che hanno composto l’anno passato.

Il 2026 purtroppo non sembra essere iniziato con un sottofondo migliore, dal momento che un team impegnato in Serie A quest’anno ha appena ricevuto una notizia tremenda, legata ad una scomparsa profondamente avvertita da tutta la squadra, non soltanto dai giocatori direttamente interessati. Il team bianconero che sta disputando un’annata all’insegna della sfida è in lutto.

Decima in Serie A l’Udinese ha avuto una bruttissima notizia che riguarda il suo allenatore titolare, a cui i compagni si sono subito stretti in condoglianze sincere e sentite. Da un momento all’altro come ci ricorda questo avvenimento terribile tutto può cambiare e può essere di conforto avere un’intera squadra che fa sentire il proprio calore in un momento così drammatico.

Lutto per l’Udinese, è un trauma

Stando a varie fonti, l’allenatore della Primavera dell’Udinese – che non è Kosta Runjaić bensì Julio Gutierrez Junior – ha perso suo padre proprio in queste ore. La squadra è sconvolta dalla notizia e sta mostrando tutta la vicinanza possibile all’allenatore così come la formazione titolare che ha purtroppo dovuto confermare la notizia, riportata da varie testate autorevoli.

Non abbiamo molte informazioni in merito anche perché, come è comprensibile e rispettabile in questi casi drammatici lo stesso Julio non ha voluto divulgare probabilmente troppi dettagli su quanto è avvenuto. Non sappiamo quanti anni avesse la vittima ma tutto ciò che possiamo dire è che si tratta di un colpo durissimo per la Serie A. Nemmeno i tifosi sono rimasti indifferenti di fronte a questo evento.

Dunque, ci uniamo alle condoglianze e scegliamo di rispettare la privacy dell’allenatore, limitandoci a riflettere sul fatto che anche quest’anno sembra iniziato davvero male. Il mondo del calcio è stato già sconvolto da diversi lutti: qualche ora fa, è arrivata la notizia dell’omicidio di Alain Orsoni, ex presidente dell’Ajaccio che è stato aggredito proprio al funerale di sua madre. Un gennaio triste e pieno di brutte notizie.